https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737755339.html
В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан - РИА Новости, 20.06.2021
В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Власти Ненецкого автономного округа (НАО) на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе приняли решение об обязательной вакцинации не менее... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:04
2021-06-20T10:04
2021-06-20T10:17
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе приняли решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий жителей, а также ограничении работы культурно-досуговых учреждений и игровых комнат, сообщила пресс-служба администрации округа.Отмечается, что в июне в регионе зарегистрировано порядка 40 случаев заболевания против 14 в мае, оперштаб принял решение ввести дополнительные меры безопасности. "В их числе: обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат", - говорится в сообщении.Как отметили в оперштабе, в НАО не вводится обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из других регионов, но работодателям рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе: справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. При этом в случае, если работодатель принимает такое решение, ему также рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование.Также в ходе оперативного штаба принято решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий граждан. "В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы, работники с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в сообщении.Кроме того, вакцинировать в обязательном порядке необходимо не менее двух третей работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовиков, подлежащих призыву на военную службу, волонтеров, военнослужащих, работников сферы услуг, торговли, государственных гражданских и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет.Работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу, кроме тех, кто сделал прививку. Кроме того, окружным работодателям поручено направлять в командировки за пределы округа и в сельские населенные пункты только вакцинированных сотрудников.Единогласным решением оперштаба скорректирован процент заполняемости культурно-досуговых учреждений. Одновременно посещать учреждения смогут не более 50% зрителей. Также запрещено проведение зрелищных и иных массовых мероприятий на всей территории округа. С 21 июня по 30 июля закроются детские игровые комнаты.В ходе заседания штаба глава НАО Юрий Бездудный поручил проработать правовую основу вопроса о закреплении нормы, согласно которой всем, кто сделал прививку от коронавируса, будет предоставляться отгул на работе.
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, общество
В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
10:04 20.06.2021 (обновлено: 10:17 20.06.2021)
В НАО ввели обязательную вакцинацию не менее 60 процентов некоторых категорий граждан
МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости.
Власти Ненецкого автономного округа
(НАО) на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе приняли решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий жителей, а также ограничении работы культурно-досуговых учреждений и игровых комнат, сообщила пресс-служба администрации округа.
Отмечается, что в июне в регионе зарегистрировано порядка 40 случаев заболевания против 14 в мае, оперштаб принял решение ввести дополнительные меры безопасности. "В их числе: обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат", - говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, в НАО не вводится обязательное ПЦР-тестирование по возвращении из других регионов, но работодателям рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе: справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. При этом в случае, если работодатель принимает такое решение, ему также рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование.
Также в ходе оперативного штаба принято решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий граждан. "В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы, работники с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в сообщении.
Кроме того, вакцинировать в обязательном порядке необходимо не менее двух третей работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовиков, подлежащих призыву на военную службу, волонтеров, военнослужащих, работников сферы услуг, торговли, государственных гражданских и муниципальных служащих, студентов старше 18 лет.
Работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу, кроме тех, кто сделал прививку. Кроме того, окружным работодателям поручено направлять в командировки за пределы округа и в сельские населенные пункты только вакцинированных сотрудников.
Единогласным решением оперштаба скорректирован процент заполняемости культурно-досуговых учреждений. Одновременно посещать учреждения смогут не более 50% зрителей. Также запрещено проведение зрелищных и иных массовых мероприятий на всей территории округа. С 21 июня по 30 июля закроются детские игровые комнаты.
В ходе заседания штаба глава НАО Юрий Бездудный
поручил проработать правовую основу вопроса о закреплении нормы, согласно которой всем, кто сделал прививку от коронавируса, будет предоставляться отгул на работе.