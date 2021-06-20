Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации
00:15 20.06.2021 (обновлено: 02:21 20.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации.
Глава государства отметил, что сейчас важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с COVID-19. По его словам, Россия продолжает разрабатывать новые вакцины.
"Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий", — подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил, что сейчас в стране есть четыре собственные вакцины от коронавирусной инфекции, и разработка новых лекарственных препаратов, как пояснил он, продолжается.
Путин отметил важность расширения программы диспансеризации и обеспечения своевременной помощи пациентами с болезнями сердца, а также онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в последние дни рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России составил порядка пяти процентов. По ее словам, серьезный рост наблюдается в Подмосковье, Сахалинской области и Москве.
Голикова сообщила, что на утро пятницы прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в стране получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами — 16,1 миллиона человек.
Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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