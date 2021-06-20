https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации - РИА Новости, 20.06.2021

Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:15

2021-06-20T00:15

2021-06-20T02:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации.Глава государства отметил, что сейчас важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с COVID-19. По его словам, Россия продолжает разрабатывать новые вакцины.Российский лидер напомнил, что сейчас в стране есть четыре собственные вакцины от коронавирусной инфекции, и разработка новых лекарственных препаратов, как пояснил он, продолжается.Путин отметил важность расширения программы диспансеризации и обеспечения своевременной помощи пациентами с болезнями сердца, а также онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в последние дни рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России составил порядка пяти процентов. По ее словам, серьезный рост наблюдается в Подмосковье, Сахалинской области и Москве.Голикова сообщила, что на утро пятницы прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в стране получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами — 16,1 миллиона человек.Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество