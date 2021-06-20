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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации
Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации - РИА Новости, 20.06.2021
Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации
Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:15
2021-06-20T02:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации.Глава государства отметил, что сейчас важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с COVID-19. По его словам, Россия продолжает разрабатывать новые вакцины.Российский лидер напомнил, что сейчас в стране есть четыре собственные вакцины от коронавирусной инфекции, и разработка новых лекарственных препаратов, как пояснил он, продолжается.Путин отметил важность расширения программы диспансеризации и обеспечения своевременной помощи пациентами с болезнями сердца, а также онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в последние дни рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России составил порядка пяти процентов. По ее словам, серьезный рост наблюдается в Подмосковье, Сахалинской области и Москве.Голикова сообщила, что на утро пятницы прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в стране получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами — 16,1 миллиона человек.Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737738701.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации
00:15 20.06.2021 (обновлено: 02:21 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил, что у России есть все возможности для наращивания темпов вакцинации.
Глава государства отметил, что сейчас важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с COVID-19. По его словам, Россия продолжает разрабатывать новые вакцины.
"Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий", — подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил, что сейчас в стране есть четыре собственные вакцины от коронавирусной инфекции, и разработка новых лекарственных препаратов, как пояснил он, продолжается.
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Путин отметил важность расширения программы диспансеризации и обеспечения своевременной помощи пациентами с болезнями сердца, а также онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в последние дни рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в России составил порядка пяти процентов. По ее словам, серьезный рост наблюдается в Подмосковье, Сахалинской области и Москве.
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Голикова сообщила, что на утро пятницы прививку от коронавируса первым компонентом вакцины в стране получили 19,7 миллиона человек, двумя компонентами — 16,1 миллиона человек.
Минздрав в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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