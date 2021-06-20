https://ria.ru/20210620/vaktsina-1737743686.html

Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%

Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62% - РИА Новости, 20.06.2021

Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%

Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T04:02

2021-06-20T04:02

2021-06-20T04:21

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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли.По словам президента страны Мигеля Диаса Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19."Этот результат был установлен Независимым комитетом Института Финли. Научная разработка соответствует требованиям для вакцин, но её экстренное использование будет разрешено только CECMED (кубинский санитарный регулятор - ред.)", - написал политик в своем блоге в Twitter.По информации минздрава, в испытаниях вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala приняли участие более 4,3 миллиона человек. С 4 июня в двух провинциях также идут испытания Soberana Plus, включающей три дозы.На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.

https://ria.ru/20210619/sputnikv-1737667302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, мигель диас-канель бермудес, коронавирус covid-19, куба, в мире