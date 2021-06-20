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Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62% - РИА Новости, 20.06.2021
Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T04:02
2021-06-20T04:21
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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли.По словам президента страны Мигеля Диаса Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19."Этот результат был установлен Независимым комитетом Института Финли. Научная разработка соответствует требованиям для вакцин, но её экстренное использование будет разрешено только CECMED (кубинский санитарный регулятор - ред.)", - написал политик в своем блоге в Twitter.По информации минздрава, в испытаниях вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala приняли участие более 4,3 миллиона человек. С 4 июня в двух провинциях также идут испытания Soberana Plus, включающей три дозы.На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.
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мехико, мигель диас-канель бермудес, коронавирус covid-19, куба, в мире
Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
04:02 20.06.2021 (обновлено: 04:21 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Исследования показали 62-процентную эффективность двойной дозы кубинской вакцины "Soberana 02"

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МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma сообщила о 62%-й эффективности вакцины Soberana 02 разработки института Финли.

"Всего двумя дозами Soberana 02 достигла 62% эффективности", - говорится в сообщении в блоге организации в Twitter.

По словам президента страны Мигеля Диаса Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19.
"Этот результат был установлен Независимым комитетом Института Финли. Научная разработка соответствует требованиям для вакцин, но её экстренное использование будет разрешено только CECMED (кубинский санитарный регулятор - ред.)", - написал политик в своем блоге в Twitter.
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По информации минздрава, в испытаниях вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala приняли участие более 4,3 миллиона человек. С 4 июня в двух провинциях также идут испытания Soberana Plus, включающей три дозы.
На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.
Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.
 
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