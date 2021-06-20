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Жительница Урала погибла после падения на нее дерева
Жительница Урала погибла после падения на нее дерева - РИА Новости, 20.06.2021
Жительница Урала погибла после падения на нее дерева
Женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме в Свердловской области, ее дочь пострадала и госпитализирована, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:03
2021-06-20T20:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме в Свердловской области, ее дочь пострадала и госпитализирована, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.По данным ведомства, днем в воскресенье семья с двумя детьми приехала на оленью ферму, на которой работает мини-зоопарк, чтобы погулять и покормить животных."Когда семья с детьми находилась на территории фермы, одно из деревьев, предположительно, из-за порыва ветра, упало на женщину и ее дочь. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы. Кроме того, ведомство проконтролирует принятие законного процессуального решения, в том числе на наличие состава преступления по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Как добавили в пресс-службе регионального управления СК России, на место ЧП выехал следователь. Точная причина смерти женщины и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия
Жительница Урала погибла после падения на нее дерева
16:03 20.06.2021 (обновлено: 20:56 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Новосибирске
Работа скорой помощи в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Свердловской области женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме в Свердловской области, ее дочь пострадала и госпитализирована, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, днем в воскресенье семья с двумя детьми приехала на оленью ферму, на которой работает мини-зоопарк, чтобы погулять и покормить животных.
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В Новокузнецке из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и его отца
"Когда семья с детьми находилась на территории фермы, одно из деревьев, предположительно, из-за порыва ветра, упало на женщину и ее дочь. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы. Кроме того, ведомство проконтролирует принятие законного процессуального решения, в том числе на наличие состава преступления по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Как добавили в пресс-службе регионального управления СК России, на место ЧП выехал следователь. Точная причина смерти женщины и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьПроисшествия
 
 
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