https://ria.ru/20210620/ural-1737790129.html

Жительница Урала погибла после падения на нее дерева

Жительница Урала погибла после падения на нее дерева - РИА Новости, 20.06.2021

Жительница Урала погибла после падения на нее дерева

Женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме в Свердловской области, ее дочь пострадала и госпитализирована, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:03

2021-06-20T16:03

2021-06-20T20:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Женщина скончалась после падения на нее дерева на оленьей ферме в Свердловской области, ее дочь пострадала и госпитализирована, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.По данным ведомства, днем в воскресенье семья с двумя детьми приехала на оленью ферму, на которой работает мини-зоопарк, чтобы погулять и покормить животных."Когда семья с детьми находилась на территории фермы, одно из деревьев, предположительно, из-за порыва ветра, упало на женщину и ее дочь. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы. Кроме того, ведомство проконтролирует принятие законного процессуального решения, в том числе на наличие состава преступления по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Как добавили в пресс-службе регионального управления СК России, на место ЧП выехал следователь. Точная причина смерти женщины и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20210620/novokuznetsk-1737759375.html

https://ria.ru/20210606/rebenok-1735899269.html

россия

свердловская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия