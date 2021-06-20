https://ria.ru/20210620/ulovki-1737739504.html

Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов

Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов - РИА Новости, 20.06.2021

Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов

Можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных покупок, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T02:10

2021-06-20T02:10

2021-06-20T02:10

михаил беляев (экономист)

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных покупок, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Цель многих акций – убедить покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку, пояснил эксперт.По его словам, по такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи, когда магазины сначала специально повышают цены, а потом возвращают на допраздничный уровень, обозначая это как скидку на 20-30 процентов. Бывают еще варианты акций с бесплатными подарками за покупку. Однако бесплатно ничего не бывает, подчеркнул экономист. Он уточнил, что иногда продавцы идут на очень сильное понижение цены на товары, которые не могут реализовать. Если речь идет о продуктах питания, то радикальный сброс цен должен настораживать, предупредил Беляев. "Нужно очень внимательно смотреть срок годности. Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли и держать товар на полке не имеют права, а это означает убытки для магазина. Лучше его реализовать за копейки, чтобы он как-то ушел", – объяснил эксперт.Беляев также посоветовал, прежде чем покупать какой-то товар по акции только потому, что он якобы подешевел, подумать, действительно ли он вам нужен. И нужен ли по предлагаемой цене.

https://rsport.ria.ru/20210520/supermarket-1733054407.html

https://ria.ru/20210605/paket-1735745962.html

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михаил беляев (экономист), россия, общество, экономика