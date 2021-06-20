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Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов
Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов - РИА Новости, 20.06.2021
Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов
Можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных покупок, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T02:10
2021-06-20T02:10
2021-06-20T02:10
михаил беляев (экономист)
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных покупок, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев. Цель многих акций – убедить покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку, пояснил эксперт.По его словам, по такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи, когда магазины сначала специально повышают цены, а потом возвращают на допраздничный уровень, обозначая это как скидку на 20-30 процентов. Бывают еще варианты акций с бесплатными подарками за покупку. Однако бесплатно ничего не бывает, подчеркнул экономист. Он уточнил, что иногда продавцы идут на очень сильное понижение цены на товары, которые не могут реализовать. Если речь идет о продуктах питания, то радикальный сброс цен должен настораживать, предупредил Беляев. "Нужно очень внимательно смотреть срок годности. Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли и держать товар на полке не имеют права, а это означает убытки для магазина. Лучше его реализовать за копейки, чтобы он как-то ушел", – объяснил эксперт.Беляев также посоветовал, прежде чем покупать какой-то товар по акции только потому, что он якобы подешевел, подумать, действительно ли он вам нужен. И нужен ли по предлагаемой цене.
https://rsport.ria.ru/20210520/supermarket-1733054407.html
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михаил беляев (экономист), россия, общество, экономика
Ненастоящие акции. Экономист раскрыл уловки супермаркетов
Экономист рассказал, как не попасться на хитрые уловки в магазине
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Можно ли доверять акциям в супермаркетах и про какие уловки стоит помнить, чтобы избежать ненужных покупок, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат экономических наук Михаил Беляев
.
Цель многих акций – убедить покупателя в том, что он совершает очень выгодную покупку, пояснил эксперт.
"Обычная практика супермаркетов и крупных магазинов, когда они чувствуют, что какой-то модный товар пользуется спросом, выставлять его по максимально возможной на этот момент цене. Происходит некая психологическая подготовка покупателя к виду этого товара, к пониманию того, что ему хотелось бы его купить. И тут наступает счастливый момент, когда цену снижают. Тогда у человека срабатывает спусковой крючок – он давно хотел это купить, но было дороговато, а сейчас цены сбросили, и самое время покупать", – рассказал Беляев.
По его словам, по такому же принципу могут строиться предпраздничные распродажи, когда магазины сначала специально повышают цены, а потом возвращают на допраздничный уровень, обозначая это как скидку на 20-30 процентов. Бывают еще варианты акций с бесплатными подарками за покупку. Однако бесплатно ничего не бывает, подчеркнул экономист.
"Если вы купили товар даже со скидкой, то уже заплатили и за него, и частично за товар, который вам дают в виде подарка. Причем в виде подарка вам дают, как правило, что-то неликвидное, то есть то, что нельзя продать никаким другим образом", – отметил эксперт.
Он уточнил, что иногда продавцы идут на очень сильное понижение цены на товары, которые не могут реализовать. Если речь идет о продуктах питания, то радикальный сброс цен должен настораживать, предупредил Беляев.
"Нужно очень внимательно смотреть срок годности. Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли и держать товар на полке не имеют права, а это означает убытки для магазина. Лучше его реализовать за копейки, чтобы он как-то ушел", – объяснил эксперт.
Беляев также посоветовал, прежде чем покупать какой-то товар по акции только потому, что он якобы подешевел, подумать, действительно ли он вам нужен. И нужен ли по предлагаемой цене.