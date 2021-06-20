Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине
10:07 20.06.2021 (обновлено: 13:38 20.06.2021)
Американцы раскритиковали Байдена из-за сообщений о приостановке военной помощи Украине
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями президента Джо Байдена.
"Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике. Министр обороны, который работал непосредственно с Джо Байденом, как-то сказал, что тот "ошибался практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности в течение последних четырех десятилетий", — выразил мнение один из читателей.
"Вот это да! Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок. А Старик Джо может прийти, перекрыть кран — и никаких возмущений! Кому-то очень хорошо платят", — предположил другой пользователь.
"Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам необходимо перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам", — написал еще один комментатор.
"Байден сначала оскорбляет Путина, а потом уступает ему по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации. Разговоры ничего не значат, и теперь весь мир знает, насколько Байден слаб", — подытожили читатели.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии встречи Путина с Байденом. В Белом доме эту информацию назвали ерундой, а в Киеве — провокацией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>