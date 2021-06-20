Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/ukraina-1737755825.html
Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине
Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине - РИА Новости, 20.06.2021
Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине
Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:07
2021-06-20T13:38
джо байден
вашингтон (город)
сша
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149819/16/1498191613_0:90:3093:1830_1920x0_80_0_0_45681dfc221c087ae645e5ddc2e96aa0.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями президента Джо Байдена."Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике. Министр обороны, который работал непосредственно с Джо Байденом, как-то сказал, что тот "ошибался практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности в течение последних четырех десятилетий", — выразил мнение один из читателей."Вот это да! Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок. А Старик Джо может прийти, перекрыть кран — и никаких возмущений! Кому-то очень хорошо платят", — предположил другой пользователь."Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам необходимо перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам", — написал еще один комментатор."Байден сначала оскорбляет Путина, а потом уступает ему по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации. Разговоры ничего не значат, и теперь весь мир знает, насколько Байден слаб", — подытожили читатели.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии встречи Путина с Байденом. В Белом доме эту информацию назвали ерундой, а в Киеве — провокацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737306336.html
вашингтон (город)
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149819/16/1498191613_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_0925c7913212daf6d10b59e44bb5fcfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире
Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине
10:07 20.06.2021 (обновлено: 13:38 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях Sea Breeze
Военнослужащие США на военных учениях Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк

Американцы раскритиковали Байдена из-за сообщений о приостановке военной помощи Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями президента Джо Байдена.
"Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике. Министр обороны, который работал непосредственно с Джо Байденом, как-то сказал, что тот "ошибался практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности в течение последних четырех десятилетий", — выразил мнение один из читателей.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 15:31Саммит Путина и Байдена
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
"Вот это да! Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок. А Старик Джо может прийти, перекрыть кран — и никаких возмущений! Кому-то очень хорошо платят", — предположил другой пользователь.
"Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам необходимо перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам", — написал еще один комментатор.
"Байден сначала оскорбляет Путина, а потом уступает ему по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации. Разговоры ничего не значат, и теперь весь мир знает, насколько Байден слаб", — подытожили читатели.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии встречи Путина с Байденом. В Белом доме эту информацию назвали ерундой, а в Киеве — провокацией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 20:15В мире
Путин назвал единственное обязательство России по конфликту на Украине
 
Джо БайденВашингтон (город)СШАКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений
08:56Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев
08:51В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Лента новостейМолния