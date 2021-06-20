https://ria.ru/20210620/ukraina-1737755825.html

Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине

Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине - РИА Новости, 20.06.2021

Американцев возмутили сообщения о приостановке военной помощи Украине

Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:07

2021-06-20T10:07

2021-06-20T13:38

джо байден

вашингтон (город)

сша

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149819/16/1498191613_0:90:3093:1830_1920x0_80_0_0_45681dfc221c087ae645e5ddc2e96aa0.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели Fox News оценили сообщения СМИ о том, что Белый дом заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине. Многие из них возмутились действиями президента Джо Байдена."Джо Байден совершенно не разбирается во внешней политике. Министр обороны, который работал непосредственно с Джо Байденом, как-то сказал, что тот "ошибался практически во всех важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности в течение последних четырех десятилетий", — выразил мнение один из читателей."Вот это да! Вашингтон впал в бешенство, когда Трамп сделал всего один телефонный звонок. А Старик Джо может прийти, перекрыть кран — и никаких возмущений! Кому-то очень хорошо платят", — предположил другой пользователь."Я ничего не имею против заморозки военной помощи, потому что нам необходимо перестать разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Но я подозреваю, что это было сделано по совершенно неправильным причинам", — написал еще один комментатор."Байден сначала оскорбляет Путина, а потом уступает ему по всем вопросам, которые потенциально могут привести к конфронтации. Разговоры ничего не значат, и теперь весь мир знает, насколько Байден слаб", — подытожили читатели.Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники написало, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии встречи Путина с Байденом. В Белом доме эту информацию назвали ерундой, а в Киеве — провокацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737306336.html

вашингтон (город)

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире