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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210620/troitsa-1737687147.html
Православные отмечают Троицу
Православные отмечают Троицу - РИА Новости, 20.06.2021
Православные отмечают Троицу
Православная церковь отмечает один из своих главных праздников – День Пресвятой Троицы. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:09
2021-06-20T00:09
религия и мировоззрение
день святой троицы
москва
иерусалим
справки
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МОСКВА 20 июн – РИА Новости. Православная церковь отмечает один из своих главных праздников – День Пресвятой Троицы. День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа."Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку праздник приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.День Святой Троицы – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами, а главное – березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения: белый цвет меняется на зеленый. Это символ животворения и вечной жизни.В православных храмах в этот день совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне служится праздничное всенощное бдение. В сам праздник совершается праздничная литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.В этот праздник нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, но повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, эти венки затем пускали по реке: таким образом девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдёт венок, и должен стать суженым. Дома же на праздник украшали березовыми ветками.Немало обрядов, связанных с Троицей, имеют языческие корни. По времени с ней совпадал восточнославянский праздник Семик, когда поминали "заложенных" покойников – тех, кто умер неестественной смертью. Народная молва считала, что в это время души "заложенных" по ночам могли убивать заблудившихся путников.Кроме того, на Троицу раньше было принято гадать. Однако Церковь осуждает этот обряд.
https://ria.ru/20210617/troitsa-1737298760.html
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день святой троицы, москва, иерусалим, справки

Православные отмечают Троицу

00:09 20.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Прихожанин в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА 20 июн – РИА Новости. Православная церковь отмечает один из своих главных праздников – День Пресвятой Троицы.
День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.
"Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".
Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку праздник приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.
День Святой Троицы – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами, а главное – березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения: белый цвет меняется на зеленый. Это символ животворения и вечной жизни.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Троица: главные заблуждения о празднике
В православных храмах в этот день совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне служится праздничное всенощное бдение. В сам праздник совершается праздничная литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.
Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.
В этот праздник нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, но повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:51Религия и мировоззрение
Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу
На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, эти венки затем пускали по реке: таким образом девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдёт венок, и должен стать суженым.
Дома же на праздник украшали березовыми ветками.
Немало обрядов, связанных с Троицей, имеют языческие корни. По времени с ней совпадал восточнославянский праздник Семик, когда поминали "заложенных" покойников – тех, кто умер неестественной смертью. Народная молва считала, что в это время души "заложенных" по ночам могли убивать заблудившихся путников.
Кроме того, на Троицу раньше было принято гадать. Однако Церковь осуждает этот обряд.
 
Религия и мировоззрениеДень Святой ТроицыМоскваИерусалимСправки
 
 
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