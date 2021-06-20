https://ria.ru/20210620/troitsa-1737687147.html

Православные отмечают Троицу

Православные отмечают Троицу - РИА Новости, 20.06.2021

Православные отмечают Троицу

Православная церковь отмечает один из своих главных праздников – День Пресвятой Троицы. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:09

2021-06-20T00:09

2021-06-20T00:09

религия и мировоззрение

день святой троицы

москва

иерусалим

справки

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МОСКВА 20 июн – РИА Новости. Православная церковь отмечает один из своих главных праздников – День Пресвятой Троицы. День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа."Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку праздник приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.День Святой Троицы – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами, а главное – березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения: белый цвет меняется на зеленый. Это символ животворения и вечной жизни.В православных храмах в этот день совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне служится праздничное всенощное бдение. В сам праздник совершается праздничная литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается за день до самой Троицы.В этот праздник нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, но повседневные бытовые дела совершать не возбраняется.На Троицын день в старину существовала народная традиция плести венки из травы и цветов. Как и на Ивана Купалу, эти венки затем пускали по реке: таким образом девушки гадали на будущего жениха. Тот, кто найдёт венок, и должен стать суженым. Дома же на праздник украшали березовыми ветками.Немало обрядов, связанных с Троицей, имеют языческие корни. По времени с ней совпадал восточнославянский праздник Семик, когда поминали "заложенных" покойников – тех, кто умер неестественной смертью. Народная молва считала, что в это время души "заложенных" по ночам могли убивать заблудившихся путников.Кроме того, на Троицу раньше было принято гадать. Однако Церковь осуждает этот обряд.

https://ria.ru/20210617/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html

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день святой троицы, москва, иерусалим, справки