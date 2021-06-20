https://ria.ru/20210620/troitsa-1737621351.html

"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья

"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья - РИА Новости, 20.06.2021

"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья

Православные отмечают День Пресвятой Троицы — один из главных и ярких праздников. Храмы украшают цветами и березами, что порой возмущает как защитников природы, РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:00

2021-06-20T08:05

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают День Пресвятой Троицы — один из главных и ярких праздников. Храмы украшают цветами и березами, что порой возмущает как защитников природы, так и противников "народного магизма". О том, откуда произошла, пожалуй, самая красочная церковная традиция, — в материале РИА Новости."Праздник венков"Важнейшие праздники у православных — Пасха и Рождество. И если на Светлое Христово воскресение храмы, как правило, переполнены, то седьмого января верующих в них заметно меньше. При этом на Троицу церкви оживляются: только в Москве, по разным оценкам, приходит не меньше двухсот тысяч человек. И это только на службы, не считая тех, кто просто заглянул поставить свечку.Казалось бы, что мешает сделать это в другой день. Но Троица, пожалуй, самое красивое церковное событие. В храмах — причудливая смесь аромата ладана и свежескошенной травы. Ее укладывают на полу: где-то рассыпают совсем немного, а где-то расстилают настоящие ковры с цветочными орнаментами. Вдоль стен ставят деревья, чаще всего березы. И на богослужении все с самодельными подсвечниками, сделанными из веток и цветов.Однако сто лет назад все было еще ярче и пышнее. Женщины шли в храмы с цветочными венками на головах, а те, кто не успел, получали украшения во время службы. "Причем создавал их не кто-нибудь из мирян, а священник. Прямо посреди храма", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова. Более того, в некоторых церквях изготавливали венки выше человеческого роста — для обрамления икон."В одном из храмов в Брянской области я видела, как таким способом украсили образ Богоматери, — рассказывает Дорохова. — И люди после молитвы пролезали через венок — он, с точки зрения обрядности, символизирует ворота из одного мира в другой. А потом разрывали на части и уносили домой, как святыню".Вместо КупалыМножество народных обрядов Троицы утрачено. Все они, по мнению исследователей, очень напоминали купальские традиции. На Ивана Купалу тоже принято плести венки и пускать их по воде. Оказывается, когда-то это был один праздник."Христианские миссионеры понимали, что разом искоренить языческие ритуалы не получится. Поэтому перевели их на "православные рельсы", придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов",— говорит Дорохова.То есть одна из главных христианских дат попросту "поглотила" значимый языческий праздник. Но Купалу все равно отмечают сейчас отдельно. По словам фольклориста, это пришло из Белоруссии и Украины, которые несколько столетий находились под Литвой и Польшей."Православие там не было сильным, поэтому Купалу, который выпадал на самый разгар Петрова поста, отмечали в положенное время, — объясняет исследователь. — А вот в русских землях торжества перенесли на непостную Троицу".Также христианский праздник приходился на конец особого периода у славян. Его называли Семиками — днями поминовения людей, умерших не своей смертью. Отсюда, указывает Дорохова, пошло довольно распространенное поверье (священники его опровергают), будто бы в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц."И что интересно, еще пару десятилетий назад в некоторых деревнях 50-й день после Пасхи называли Семик. А следующий за ним понедельник — Троицыным или Духовым", — говорит фольклорист."Это не святыня"По наблюдениям ученых, кроме Троицы, нет ни одного праздника, так тесно связанного с народными традициями. Их влияние ощущается до сих пор. Например, есть поверье, будто бы принесенная из храма трава или листья березки обладают чуть ли не целебной силой.Однако, по словам известного церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, вся эта атрибутика никакая не святыня, а лишь напоминание о сути праздника. А он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, которое состоялось на 50-й день после воскресения Христа. В церковных книгах его еще называют "животворящим Духом", то есть дарующим жизнь. Именно поэтому храмы украшают зеленью, а священники облачаются в соответствующие одежды.Некоторые православные против того, чтобы украшать храмы деревьями: "Разве это не язычество?" На самом деле, отмечает священнослужитель, речь здесь не столько об обрядах, сколько о символическом действии на радость людям."Как та же елка на Рождество. Это не подношение Богу, ничего религиозного тут нет. Нет и особой необходимости. Но так можно договориться до того, что и в принципе ничего не надо украшать на праздники", — подчеркивает отец Максим. В то же время, отвечает он на претензии экологов, для убранства церквей чаще всего выбирают деревья, которые вырубят в любом случае, — например, молодые березки, растущие под линиями электропередачи.

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день святой троицы, москва, белоруссия, брянская область