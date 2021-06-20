Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210620/troitsa-1737621351.html
"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья
"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья - РИА Новости, 20.06.2021
"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья
Православные отмечают День Пресвятой Троицы — один из главных и ярких праздников. Храмы украшают цветами и березами, что порой возмущает как защитников природы, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:00
2021-06-20T08:05
религия и мировоззрение
день святой троицы
москва
белоруссия
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/94515/77/945157728_0:213:3500:2182_1920x0_80_0_0_3ec2075921a128b071f3810a57430b97.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают День Пресвятой Троицы — один из главных и ярких праздников. Храмы украшают цветами и березами, что порой возмущает как защитников природы, так и противников "народного магизма". О том, откуда произошла, пожалуй, самая красочная церковная традиция, — в материале РИА Новости."Праздник венков"Важнейшие праздники у православных — Пасха и Рождество. И если на Светлое Христово воскресение храмы, как правило, переполнены, то седьмого января верующих в них заметно меньше. При этом на Троицу церкви оживляются: только в Москве, по разным оценкам, приходит не меньше двухсот тысяч человек. И это только на службы, не считая тех, кто просто заглянул поставить свечку.Казалось бы, что мешает сделать это в другой день. Но Троица, пожалуй, самое красивое церковное событие. В храмах — причудливая смесь аромата ладана и свежескошенной травы. Ее укладывают на полу: где-то рассыпают совсем немного, а где-то расстилают настоящие ковры с цветочными орнаментами. Вдоль стен ставят деревья, чаще всего березы. И на богослужении все с самодельными подсвечниками, сделанными из веток и цветов.Однако сто лет назад все было еще ярче и пышнее. Женщины шли в храмы с цветочными венками на головах, а те, кто не успел, получали украшения во время службы. "Причем создавал их не кто-нибудь из мирян, а священник. Прямо посреди храма", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова. Более того, в некоторых церквях изготавливали венки выше человеческого роста — для обрамления икон."В одном из храмов в Брянской области я видела, как таким способом украсили образ Богоматери, — рассказывает Дорохова. — И люди после молитвы пролезали через венок — он, с точки зрения обрядности, символизирует ворота из одного мира в другой. А потом разрывали на части и уносили домой, как святыню".Вместо КупалыМножество народных обрядов Троицы утрачено. Все они, по мнению исследователей, очень напоминали купальские традиции. На Ивана Купалу тоже принято плести венки и пускать их по воде. Оказывается, когда-то это был один праздник."Христианские миссионеры понимали, что разом искоренить языческие ритуалы не получится. Поэтому перевели их на "православные рельсы", придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов",— говорит Дорохова.То есть одна из главных христианских дат попросту "поглотила" значимый языческий праздник. Но Купалу все равно отмечают сейчас отдельно. По словам фольклориста, это пришло из Белоруссии и Украины, которые несколько столетий находились под Литвой и Польшей."Православие там не было сильным, поэтому Купалу, который выпадал на самый разгар Петрова поста, отмечали в положенное время, — объясняет исследователь. — А вот в русских землях торжества перенесли на непостную Троицу".Также христианский праздник приходился на конец особого периода у славян. Его называли Семиками — днями поминовения людей, умерших не своей смертью. Отсюда, указывает Дорохова, пошло довольно распространенное поверье (священники его опровергают), будто бы в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц."И что интересно, еще пару десятилетий назад в некоторых деревнях 50-й день после Пасхи называли Семик. А следующий за ним понедельник — Троицыным или Духовым", — говорит фольклорист."Это не святыня"По наблюдениям ученых, кроме Троицы, нет ни одного праздника, так тесно связанного с народными традициями. Их влияние ощущается до сих пор. Например, есть поверье, будто бы принесенная из храма трава или листья березки обладают чуть ли не целебной силой.Однако, по словам известного церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, вся эта атрибутика никакая не святыня, а лишь напоминание о сути праздника. А он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, которое состоялось на 50-й день после воскресения Христа. В церковных книгах его еще называют "животворящим Духом", то есть дарующим жизнь. Именно поэтому храмы украшают зеленью, а священники облачаются в соответствующие одежды.Некоторые православные против того, чтобы украшать храмы деревьями: "Разве это не язычество?" На самом деле, отмечает священнослужитель, речь здесь не столько об обрядах, сколько о символическом действии на радость людям."Как та же елка на Рождество. Это не подношение Богу, ничего религиозного тут нет. Нет и особой необходимости. Но так можно договориться до того, что и в принципе ничего не надо украшать на праздники", — подчеркивает отец Максим. В то же время, отвечает он на претензии экологов, для убранства церквей чаще всего выбирают деревья, которые вырубят в любом случае, — например, молодые березки, растущие под линиями электропередачи.
https://ria.ru/20210509/gorka-1730658412.html
москва
белоруссия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/94515/77/945157728_155:0:3347:2394_1920x0_80_0_0_2dcc52d5b971686b6c15eb0261a5aee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день святой троицы, москва, белоруссия, брянская область

"Это язычество?" Зачем на Троицу рубят деревья

08:00 20.06.2021 (обновлено: 08:05 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Святая Троица в Приморье - в живом наряде берез и цветов
Святая Троица в Приморье - в живом наряде берез и цветов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают День Пресвятой Троицы — один из главных и ярких праздников. Храмы украшают цветами и березами, что порой возмущает как защитников природы, так и противников "народного магизма". О том, откуда произошла, пожалуй, самая красочная церковная традиция, — в материале РИА Новости.

"Праздник венков"

Важнейшие праздники у православных — Пасха и Рождество. И если на Светлое Христово воскресение храмы, как правило, переполнены, то седьмого января верующих в них заметно меньше. При этом на Троицу церкви оживляются: только в Москве, по разным оценкам, приходит не меньше двухсот тысяч человек. И это только на службы, не считая тех, кто просто заглянул поставить свечку.
Казалось бы, что мешает сделать это в другой день. Но Троица, пожалуй, самое красивое церковное событие. В храмах — причудливая смесь аромата ладана и свежескошенной травы. Ее укладывают на полу: где-то рассыпают совсем немного, а где-то расстилают настоящие ковры с цветочными орнаментами. Вдоль стен ставят деревья, чаще всего березы. И на богослужении все с самодельными подсвечниками, сделанными из веток и цветов.
Однако сто лет назад все было еще ярче и пышнее. Женщины шли в храмы с цветочными венками на головах, а те, кто не успел, получали украшения во время службы. "Причем создавал их не кто-нибудь из мирян, а священник. Прямо посреди храма", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова. Более того, в некоторых церквях изготавливали венки выше человеческого роста — для обрамления икон.
© Артем БуденныйДень Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
день Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
© Артем Буденный
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
"В одном из храмов в Брянской области я видела, как таким способом украсили образ Богоматери, — рассказывает Дорохова. — И люди после молитвы пролезали через венок — он, с точки зрения обрядности, символизирует ворота из одного мира в другой. А потом разрывали на части и уносили домой, как святыню".

Вместо Купалы

Множество народных обрядов Троицы утрачено. Все они, по мнению исследователей, очень напоминали купальские традиции. На Ивана Купалу тоже принято плести венки и пускать их по воде. Оказывается, когда-то это был один праздник.
"Христианские миссионеры понимали, что разом искоренить языческие ритуалы не получится. Поэтому перевели их на "православные рельсы", придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов",— говорит Дорохова.
То есть одна из главных христианских дат попросту "поглотила" значимый языческий праздник. Но Купалу все равно отмечают сейчас отдельно. По словам фольклориста, это пришло из Белоруссии и Украины, которые несколько столетий находились под Литвой и Польшей.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПраздник Купало в Калужской области
Праздник Купало в Калужской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Праздник Купало в Калужской области
"Православие там не было сильным, поэтому Купалу, который выпадал на самый разгар Петрова поста, отмечали в положенное время, — объясняет исследователь. — А вот в русских землях торжества перенесли на непостную Троицу".
Также христианский праздник приходился на конец особого периода у славян. Его называли Семиками — днями поминовения людей, умерших не своей смертью. Отсюда, указывает Дорохова, пошло довольно распространенное поверье (священники его опровергают), будто бы в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц.
"И что интересно, еще пару десятилетий назад в некоторых деревнях 50-й день после Пасхи называли Семик. А следующий за ним понедельник — Троицыным или Духовым", — говорит фольклорист.

"Это не святыня"

По наблюдениям ученых, кроме Троицы, нет ни одного праздника, так тесно связанного с народными традициями. Их влияние ощущается до сих пор. Например, есть поверье, будто бы принесенная из храма трава или листья березки обладают чуть ли не целебной силой.
Однако, по словам известного церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, вся эта атрибутика никакая не святыня, а лишь напоминание о сути праздника. А он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, которое состоялось на 50-й день после воскресения Христа. В церковных книгах его еще называют "животворящим Духом", то есть дарующим жизнь. Именно поэтому храмы украшают зеленью, а священники облачаются в соответствующие одежды.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование Троицы в городах России
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Празднование Троицы в городах России
Некоторые православные против того, чтобы украшать храмы деревьями: "Разве это не язычество?" На самом деле, отмечает священнослужитель, речь здесь не столько об обрядах, сколько о символическом действии на радость людям.
"Как та же елка на Рождество. Это не подношение Богу, ничего религиозного тут нет. Нет и особой необходимости. Но так можно договориться до того, что и в принципе ничего не надо украшать на праздники", — подчеркивает отец Максим.
В то же время, отвечает он на претензии экологов, для убранства церквей чаще всего выбирают деревья, которые вырубят в любом случае, — например, молодые березки, растущие под линиями электропередачи.
Праздник Красная горка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Поминки или веселье: Красная горка поставила россиян перед выбором
 
Религия и мировоззрениеДень Святой ТроицыМоскваБелоруссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
08:45Самый высокий водопад в Крыму набрал наибольшую за 50 лет силу
08:42Все избиркомы на парламентских выборах в Армении приступили к работе
08:40Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:39Синоптики спрогнозировали 40-градусную жару в Греции
08:34В роддоме в Нижневартовске произошел пожар
08:24Хакеры из Anonymous обвинили власти Перу в предвзятости во время выборов
08:17Российские вакцины от COVID-19 доставили в дипмиссии в 82 странах
08:16В МИД рассказали о работе медработников ведомства за рубежом
08:11Глава Армении Саркисян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
08:00"Подарить русским?" Сколько украинские олигархи зарабатывают в России
08:00"Проснулся, а тут медведь!" Двое ставропольцев идут во Владивосток пешком
08:00Электроскутеристы доездились: что их ждет
07:43Жительница Красноярска прилюдно поставила подростка на колени
06:36Пушков сравнил Путина во время саммита в Женеве с Джеймсом Бондом
06:05Врач рассказал, как правильно отдыхать
05:57Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
05:05При наезде пикапа на участников гей-парада в США погиб один человек
04:40Зоологи назвали новый вид лягушки в честь рок-группы Led Zeppelin
04:02Испытания кубинской вакцины "Soberana 02" показали эффективность 62%
Лента новостейМолния