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Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G - РИА Новости, 20.06.2021
Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
Сети мобильной связи шестого поколения 6G вряд ли появятся в мире в ближайшие пять лет, хотя разработки этого стандарта активно ведутся, в том числе и в России, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:40
2021-06-20T08:40
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сколковский институт науки и технологий
технологии
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сети мобильной связи шестого поколения 6G вряд ли появятся в мире в ближайшие пять лет, хотя разработки этого стандарта активно ведутся, в том числе и в России, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков."Я думаю, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый "кусок" будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году – это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет", - сказал Песков.Технология 6G будет существенно отличаться от 5G в первую очередь скоростью. Например, 5G позволяет смотреть фильмы в режиме нон-стоп, а 6G потребуется для создания систем дополненной реальности, это так называемая смешанная реальность, своего рода кибер-очки, которые позволят нам одновременно находиться в физическом и виртуальном мире, отметил он."Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать – возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку – как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID – гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно", - считает Песков.Также и в истории с 6G есть ряд технологических барьеров, указал он. "В чем радикальное различие: 5G опираются на сети предыдущего поколения. Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее – сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G – нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки. Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах", - пояснил эксперт."Модулятор, который создали в Центре компетенций НТИ в Сколтехе, как раз демонстрирует возможность работы этой технологии. Но это и означает, что практически всё придется пересобрать для 6G. А это очень затратно. Поэтому даже если к 2030 году у нас появится основной технологический стек, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, потому что потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G. Это общая история для всего мира", - заключил Песков.
https://ria.ru/20210607/samsung-1735970076.html
https://ria.ru/20210604/6g-1735561043.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сколковский институт науки и технологий, технологии, экономика
Спецпредставитель президента назвал барьеры на пути внедрения сетей 6G
08:40 20.06.2021
 
© Depositphotos / VitalikRadkoМолодая пара со смартфоном в "Умном доме"
Молодая пара со смартфоном в Умном доме - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Depositphotos / VitalikRadko

Спецпредставитель президента заявил, что сети 6G вряд ли появятся в мире в ближайшие пять лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сети мобильной связи шестого поколения 6G вряд ли появятся в мире в ближайшие пять лет, хотя разработки этого стандарта активно ведутся, в том числе и в России, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Я думаю, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый "кусок" будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году – это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет", - сказал Песков.
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:06Наука
Samsung представит мобильные сети 6G
Технология 6G будет существенно отличаться от 5G в первую очередь скоростью. Например, 5G позволяет смотреть фильмы в режиме нон-стоп, а 6G потребуется для создания систем дополненной реальности, это так называемая смешанная реальность, своего рода кибер-очки, которые позволят нам одновременно находиться в физическом и виртуальном мире, отметил он.
"Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать – возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку – как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID – гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно", - считает Песков.
Также и в истории с 6G есть ряд технологических барьеров, указал он. "В чем радикальное различие: 5G опираются на сети предыдущего поколения. Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее – сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G – нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки. Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах", - пояснил эксперт.
"Модулятор, который создали в Центре компетенций НТИ в Сколтехе, как раз демонстрирует возможность работы этой технологии. Но это и означает, что практически всё придется пересобрать для 6G. А это очень затратно. Поэтому даже если к 2030 году у нас появится основной технологический стек, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, потому что потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G. Это общая история для всего мира", - заключил Песков.
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСколковский институт науки и технологийТехнологииЭкономика
 
 
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