Обвиняемого в убийстве студентки США арестовали на два месяца
17:01 20.06.2021 (обновлено: 19:25 20.06.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Нижегородской области арестовали на два месяца обвиняемого в убийстве студентки США
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве американской студентки, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа", - сообщил собеседник агентства, отметив, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве гражданки США.
Как сообщается на сайте Городецкого городского суда, "по версии следствия, 15 июня около 19.00 обвиняемый, передвигаясь на принадлежащем ему автомобиле, увидел на остановке девушку и предложил подвезти ее. Около 20.00 он остановился в лесополосе, где в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшей несколько ударов кулаком и не менее двух колото-резанных ранений имевшимся у него ножом. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия", говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. Было заведено дело по статье "Убийство". В субботу тело девушки было обнаружено. Как сообщается на сайте СК РФ, в тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения. Отмечается, что мужчина сотрудничает со следствием.
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