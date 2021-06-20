https://ria.ru/20210620/ssha-1737801426.html

В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине

В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине - РИА Новости, 20.06.2021

В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине

США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T17:51

2021-06-20T17:51

2021-06-20T17:51

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В эфире Fox News Салливана спросили, правда ли, что Белый дом "удержал" какую-то часть помощи, Салливан ответил, что это неправда."Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов долларов. Дополнительные 100 миллионов - это резервные средства … помимо тех 275 миллионов долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной", - сказал Салливан."Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, - это ерунда", - сказал Салливан.Ранее США выражали обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Россией, которые завершились до 1 мая. Россия отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины и напоминает, что проводит учения на своей территории.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737638948.html

https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html

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джейк салливан, россия, сша, украина, в мире