Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210620/ssha-1737801426.html
В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине
В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине - РИА Новости, 20.06.2021
В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине
США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:51
2021-06-20T17:51
джейк салливан
россия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/129925/58/1299255812_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_a29b36dbcad7b81ffbdbbf328240a723.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В эфире Fox News Салливана спросили, правда ли, что Белый дом "удержал" какую-то часть помощи, Салливан ответил, что это неправда."Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов долларов. Дополнительные 100 миллионов - это резервные средства … помимо тех 275 миллионов долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной", - сказал Салливан."Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, - это ерунда", - сказал Салливан.Ранее США выражали обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Россией, которые завершились до 1 мая. Россия отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины и напоминает, что проводит учения на своей территории.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737638948.html
https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/129925/58/1299255812_187:0:1859:1254_1920x0_80_0_0_e0365e130e601b0ace78d85b560d3fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейк салливан, россия, сша, украина, в мире
В США создали резервный бюджет для оказания военной помощи Украине
17:51 20.06.2021
 
© AP Photo / Irina GorbasevaТанки украинской армии
Танки украинской армии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Irina Gorbaseva

В США создали резервный бюджет в 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США располагают резервом в 100 миллионов долларов для возможной дополнительной помощи Украине в области безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире Fox News Салливана спросили, правда ли, что Белый дом "удержал" какую-то часть помощи, Салливан ответил, что это неправда.
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 20:37
СМИ сообщили о приостановке американской военной помощи Украине
"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов долларов. Дополнительные 100 миллионов - это резервные средства … помимо тех 275 миллионов долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной", - сказал Салливан.
"Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, - это ерунда", - сказал Салливан.
Ранее США выражали обеспокоенность российскими военными учениями на границе с Россией, которые завершились до 1 мая. Россия отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины и напоминает, что проводит учения на своей территории.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 15:31Саммит Путина и Байдена
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
 
Джейк СалливанРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений
08:56Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев
08:51В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Лента новостейМолния