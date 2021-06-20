https://ria.ru/20210620/sposob-1737789708.html

Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19

Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19

Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-20T16:01

2021-06-20T16:01

2021-06-21T00:51

пандемия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оксфордский университет

в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".

https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html

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пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оксфордский университет, в мире