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Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T16:01
2021-06-21T00:51
пандемия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".
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пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оксфордский университет, в мире
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
16:01 20.06.2021 (обновлено: 00:51 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Британии попытались ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.
Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.
Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.

"Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости", — сообщила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.
Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".
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пандемияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксфордский университетВ мире
 
 
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