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Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-20T16:01
2021-06-20T16:01
2021-06-21T00:51
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оксфордский университет
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".
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пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оксфордский университет, в мире
Ученые назвали способ быстро вылечить COVID-19
16:01 20.06.2021 (обновлено: 00:51 21.06.2021)
В Британии попытались ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Использование ингалятора от астмы может значительно сократить время выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Telegraph
со ссылкой на ученых из Оксфордского университета
.
Исследование показало, что будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией.
Ученые из Оксфордского университета заявили, что ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с COVID-19 в среднем на три дня.
"Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости", — сообщила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.
Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом и в домашних условиях.
Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".