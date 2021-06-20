https://ria.ru/20210620/sobyanin-1737749428.html

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021

Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса, тем самым помочь врачам в непростой борьбе с пандемией. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T08:49

2021-06-20T08:49

2021-06-20T08:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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сергей собянин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса, тем самым помочь врачам в непростой борьбе с пандемией."Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей. Все восхищаются. Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас - давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня.

https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, общество