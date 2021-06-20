https://ria.ru/20210620/sobyanin-1737749428.html
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса - РИА Новости, 20.06.2021
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса, тем самым помочь врачам в непростой борьбе с пандемией. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T08:49
2021-06-20T08:49
2021-06-20T08:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ff73d42e4e1c1a19906b07ab0447f770.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса, тем самым помочь врачам в непростой борьбе с пандемией."Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей. Все восхищаются. Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас - давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В 2021 году он отмечается 20 июня.
https://ria.ru/20210619/shansy-1737663359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_edf1553c5d3b9bf6fd36e3a81c11f705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, общество
Собянин призвал помочь врачам и привиться от коронавируса
Собянин призвал жителей столицы пойти на пункт вакцинации и привиться от коронавируса