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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210620/sledstvie-1737760084.html
Следствие по делу о госперевороте в Белоруссии продлили до октября
Следствие по делу о госперевороте в Белоруссии продлили до октября - РИА Новости, 20.06.2021
Следствие по делу о госперевороте в Белоруссии продлили до октября
Следствие по уголовному делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии продлено до 12 октября текущего года, о чем один из фигурантов Григорий... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:55
2021-06-20T10:55
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Следствие по уголовному делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии продлено до 12 октября текущего года, о чем один из фигурантов Григорий Костусев написал в письме близким, сообщил РИА Новости в воскресенье его зять Дмитрий Антончик."Следствие по делу продлено на четыре месяца, до 12 октября. А срок содержания под стражей Григория Костусева продлен до шести месяцев. Это информация из его письма (отправленного из СИЗО – ред.)", - сказал Антончик.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Костусев, он задержан на территории республики.Как сообщали в КГБ Белоруссии, обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств. В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Следствие по делу о госперевороте в Белоруссии продлили до октября
10:55 20.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Следствие по делу о госперевороте в Белоруссии продлили до октября

Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Следствие по уголовному делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии продлено до 12 октября текущего года, о чем один из фигурантов Григорий Костусев написал в письме близким, сообщил РИА Новости в воскресенье его зять Дмитрий Антончик.
"Следствие по делу продлено на четыре месяца, до 12 октября. А срок содержания под стражей Григория Костусева продлен до шести месяцев. Это информация из его письма (отправленного из СИЗО – ред.)", - сказал Антончик.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Костусев, он задержан на территории республики.
Как сообщали в КГБ Белоруссии, обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств. В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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