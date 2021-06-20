https://ria.ru/20210620/serbiya-1737801992.html

В Сербии отвергли обвинения оппозиции из-за взрывов на фабрике оружия

В Сербии отвергли обвинения оппозиции из-за взрывов на фабрике оружия - РИА Новости, 20.06.2021

В Сербии отвергли обвинения оппозиции из-за взрывов на фабрике оружия

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович категорически отверг обвинения оппозиции в связи со вторым за месяц пожаром и взрывами на оборонном предприятии. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:01

2021-06-20T18:01

2021-06-20T18:01

небойша стефанович

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 20 июн - РИА Новости. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович категорически отверг обвинения оппозиции в связи со вторым за месяц пожаром и взрывами на оборонном предприятии.В субботу, 19 июня, на оборонном предприятии "Слобода" близ города Чачак около 20.00 (21.00 мск) произошел сильный взрыв, вслед за ним - несколько взрывов поменьше. Над фабрикой возникло облако дыма. При взрыве легкие травмы получили три работника предприятия, они госпитализированы. Людей, проживающих в домах рядом с фабрикой, эвакуировали на городской стадион. В ночь на воскресенье мэр Милун Тодорович сообщил в соцсетях, что пожар локализован и потушен. Новых взрывов и пожара ночью и днем в воскресенье не было.Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье указал на странности возникновения пожара, по его данным "последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки". Оппозиция призвала к ответственности министра обороны и все руководство страны."Они вбросили опасную, зловредную ложь с единственной целью – навредить собственному народу. Заявлением Янко Веселиновича (лидер Движения за разворот – ред.) о том, что Сербия находится в списке стран, которые продавали оружие террористам, что является абсолютной ложью, сделана новая попытка нанести огромный ущерб нашей оборонной промышленности и репутации Сербии", - цитирует Стефановича военное ведомство."Сербия никогда не была ни в каком списке стран, которые продают оружие террористам, потому что этого не делала и не будет делать. И эту вброшенную ложь о продаже оружия террористам опровергли все компетентные источники в мире. Но очевидно, что экономически крепкая и стабильная Сербия с сильной армией и оборонной промышленностью очень сильно мешают", - подчеркнул глава минобороны.На оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Министр обороны Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году. Он указал, что вопреки распространившейся информации на загоревшемся складе не было артиллерийских снарядов, "только элементы взрывателей". Склад гасили три армейских вертолета, которые за 50 часов сбросили 110 тонн воды.По данным властей Чачака, первые взрывы на складе боеприпасов оборонного предприятия "Слобода" начались в ночь на 4 июня около 1.30 по местному времени (2.30 мск). Третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов. Ущерб от взрывов на оборонном предприятии, по предварительной оценке, которую привел президент Сербии Александр Вучич, составляет от полутора до двух миллионов евро. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

https://ria.ru/20210620/serbiya-1737775965.html

https://ria.ru/20210619/serbiya-1737733623.html

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небойша стефанович, александр вучич, сербия, в мире