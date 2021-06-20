https://ria.ru/20210620/sargsyan-1737769025.html

Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент

Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент - РИА Новости, 20.06.2021

Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент

Экс-президент Армении Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на выборах в Нацсобрание Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:23

2021-06-20T12:23

2021-06-20T12:23

внеочередные парламентские выборы в армении

серж саргсян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737759271_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_119d016d1651d966423287e95429289f.jpg

ЕРЕВАН 20 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на выборах в Нацсобрание Армении, передает корреспондент РИА Новости.Саргсян голосовал в пригороде Еревана по месту жительства на избирательном участке 29/45 в поселке Дзорахбюр. На участок он приехал с внуком.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.

https://ria.ru/20210620/armeniya-1737767342.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, серж саргсян, ереван, армения, в мире