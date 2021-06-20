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Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент
Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент - РИА Новости, 20.06.2021
Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент
Экс-президент Армении Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на выборах в Нацсобрание Армении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:23
2021-06-20T12:23
внеочередные парламентские выборы в армении
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН 20 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на выборах в Нацсобрание Армении, передает корреспондент РИА Новости.Саргсян голосовал в пригороде Еревана по месту жительства на избирательном участке 29/45 в поселке Дзорахбюр. На участок он приехал с внуком.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении. Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
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внеочередные парламентские выборы в армении, серж саргсян, ереван, армения, в мире
Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент
12:23 20.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Армении
Досрочные парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на выборах в парламент

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ЕРЕВАН 20 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на выборах в Нацсобрание Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Саргсян голосовал в пригороде Еревана по месту жительства на избирательном участке 29/45 в поселке Дзорахбюр. На участок он приехал с внуком.
В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.
В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Из партий это "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, Армянский национальный конгресс экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", "Армянская родина", "Национальная повестка", "Европейская партия Армении", "Социал-демократическая партия "Выбор гражданина", "Наш дом - Армения", "Национально-демократический полюс", "Единая Родина", "Консервативное движение 5165", "Светлая Армения", "Верелк (Подъем)", "Свобода", "Азатакан (Либеральная)", "Суверенная Армения", "Зартонк (Пробуждение)", Демократическая партия Армении.
Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.
Люди на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 12:11
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Внеочередные парламентские выборы в АрменииСерж СаргсянЕреванАрменияВ мире
 
 
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