https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737808099.html

В Госдуме оценили угрозы США ввести новые санкции

В Госдуме оценили угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 20.06.2021

В Госдуме оценили угрозы США ввести новые санкции

Возможные новые санкции США приведут к разрушению конструктивной атмосферы между Штатами и Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T19:29

2021-06-20T19:29

2021-06-20T22:54

джейк салливан

россия

северный поток — 2

госдума рф

елена панина

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возможные новые санкции США приведут к разрушению конструктивной атмосферы между Штатами и Россией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2"."После завершения дискуссий с президентом (России Владимиром) Путиным президент (США Джо) Байден говорил о шести месяцах или годе, в течение которых, возможно, должны произойти позитивные изменения. Однако не прошло и нескольких дней, как от лица американской стороны стали вновь поступать конфронтационные сигналы", - заявила парламентарий.Она добавила, что такая ответная реакция со стороны американских коллег обусловлена борьбой различных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита РФ и США в Женеве."О чем это говорит? Вероятно, о начавшейся борьбе различных группировок вокруг интерпретации итогов женевской встречи, за влияние на президента Байдена в ключевых вопросах российско-американских отношений", - подчеркнула Панина.Панина отметила, что возможные санкции направлены на разрушение конструктивной атмосферы, которой удалось достичь на женевских переговорах."Пока что мы видим, что вашингтонские "ястребы" стремятся сыграть на опережение, делают шаги, направленные на разрушение той конструктивной атмосферы, которая сформировалась после встречи в Женеве", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737802473.html

https://ria.ru/20210620/otnosheniya-1737804054.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, северный поток — 2, госдума рф, елена панина, женева (город), сша, в мире