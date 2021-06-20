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Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции
Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 20.06.2021
Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке США новых санкций против России, по ее словам, "в Вашингтоне... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T18:12
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке США новых санкций против России, по ее словам, "в Вашингтоне некоторым нравится бег с препятствиями по карусели".Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — заявила Захарова в Telegram.По ее словам, "Северный поток — 2" — экономический проект, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, а США хотят использовать санкции как "инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального к 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.Алексей Навальный сейчас находится в колонии — условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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вашингтон (город), сша
Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции
18:12 20.06.2021 (обновлено: 23:23 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке США новых санкций против России, по ее словам, "в Вашингтоне некоторым нравится бег с препятствиями по карусели".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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"На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — заявила Захарова в Telegram.
По ее словам, "Северный поток — 2" — экономический проект, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, а США хотят использовать санкции как "инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".
Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального к 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.
Алексей Навальный сейчас находится в колонии — условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
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