https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737802473.html

Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции

Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 20.06.2021

Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке США новых санкций против России, по ее словам, "в Вашингтоне... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:12

2021-06-20T18:12

2021-06-20T23:23

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на сообщения о подготовке США новых санкций против России, по ее словам, "в Вашингтоне некоторым нравится бег с препятствиями по карусели".Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — заявила Захарова в Telegram.По ее словам, "Северный поток — 2" — экономический проект, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, а США хотят использовать санкции как "инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".Ранее демократы в конгрессе раскритиковали администрацию за то, что она не ввела второй, обязательный по закону, раунд санкций по делу Навального к 2 июня 2021 года. Демократы заявили, что администрация регулярно пропускает крайние сроки, прописанные в американском законе о санкциях.Алексей Навальный сейчас находится в колонии — условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. Ранее ЕСПЧ опроверг утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737794953.html

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