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США заявили, что будут судить об итогах саммита с Россией по ее поведению
США заявили, что будут судить об итогах саммита с Россией по ее поведению - РИА Новости, 20.06.2021
США заявили, что будут судить об итогах саммита с Россией по ее поведению
США будут судить об итогах саммита с РФ по поведению Москвы, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:06
2021-06-20T17:06
2021-06-20T17:06
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США будут судить об итогах саммита с РФ по поведению Москвы, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В эфире CNN его спросили, почему Белый дом оптимистично настроен по итогам саммита, что Россия изменит свое поведение. Салливан ответил, что президент Джо Байден такого не говорил."Он сказал конкретно, что качество пудинга определяется на вкус, то есть в следующие 6-12 месяцев мы увидим на деле, а не на словах, обязательствах или языке жестов, находимся ли мы на лучшем пути применительно к отношениям США и России", - сказал Салливан.Советник подчеркнул, что "он (Байден) ничего не воспринимает как данность по итогам встречи"."Уверенность - это не то слово, оптимистичный - не то слово. Важна верификация, возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу", - заключил Салливан.Саммит президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 16 июня в Женеве.
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джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
США заявили, что будут судить об итогах саммита с Россией по ее поведению
Салливан заявил, что США будут судить об итогах саммита с Россией по ее поведению