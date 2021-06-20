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Рейс с послом России в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Рейс с послом России в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 20.06.2021
Рейс с послом России в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Рейс Аэрофлота SU100, на котором посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Москвы, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK), сообщается... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T19:15
2021-06-20T19:16
россия
анатолий антонов
джон кеннеди (политик)
джо байден
москва
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июн – РИА Новости. Рейс Аэрофлота SU100, на котором посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Москвы, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK), сообщается на табло.Самолет приземлился в 11.58 (18.58 мск).На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе. Как сообщила позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне.Перед вылетом Антонов заявил РИА Новости, что настроен оптимистично и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона, подвижки. На ближайшие дни у него уже намечены встречи.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включил как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, Москва приняла решение объявить 10 американских дипломатов персона нон грата, им было дано время до конца дня 21 мая покинуть Россию. Кроме того, послу США в РФ Джону Салливану было предложено поехать в Вашингтон на консультации, куда он уехал в конце апреля. За месяц до этого российский посол Антонов уехал из США в Россию.
https://ria.ru/20210620/dogovorennosti-1737799517.html
https://ria.ru/20210620/antonov-1737799852.html
россия
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россия, анатолий антонов, джон кеннеди (политик), джо байден, москва, сша
Рейс с послом России в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка
19:15 20.06.2021 (обновлено: 19:16 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Рейс с послом России в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 июн – РИА Новости. Рейс Аэрофлота SU100, на котором посол РФ в США Анатолий Антонов вылетел из Москвы, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK), сообщается на табло.
Самолет приземлился в 11.58 (18.58 мск).
На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе. Как сообщила позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России проведет уже в Вашингтоне.
Перед вылетом Антонов заявил РИА Новости, что настроен оптимистично и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона, подвижки. На ближайшие дни у него уже намечены встречи.
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США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США включил как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, Москва приняла решение объявить 10 американских дипломатов персона нон грата, им было дано время до конца дня 21 мая покинуть Россию. Кроме того, послу США в РФ Джону Салливану было предложено поехать в Вашингтон на консультации, куда он уехал в конце апреля. За месяц до этого российский посол Антонов уехал из США в Россию.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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РоссияАнатолий АнтоновДжон Кеннеди (политик)Джо БайденМоскваСША
 
 
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