https://ria.ru/20210620/rassledovanie-1737770079.html

После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело

После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело - РИА Новости, 20.06.2021

После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов во время сплава по горной реке, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:34

2021-06-20T12:34

2021-06-20T12:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаевский район

карачаевск

происшествия

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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов во время сплава по горной реке, сообщает региональное СУ СК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу в Карачаевском районе не зарегистрированная в МЧС группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке на двух катамаранах. Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались на берег, два туриста были найдены погибшими. По данному факту была организована доследственная проверка."Следственным отделом по городу Карачаевск следственного управления СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух туристов в результате происшествия на воде в районе аула Учкулан по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июне 2021 года неизвестные организовали оказание услуг по рафтингу, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей."В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершенному преступлению", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210617/turist-1737443920.html

https://ria.ru/20210504/lavina-1731051269.html

россия

карачаевский район

карачаевск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаевский район, карачаевск, происшествия