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После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело
После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело - РИА Новости, 20.06.2021
После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов во время сплава по горной реке, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:34
2021-06-20T12:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаевский район
карачаевск
происшествия
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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов во время сплава по горной реке, сообщает региональное СУ СК РФ.Ранее сообщалось, что в пятницу в Карачаевском районе не зарегистрированная в МЧС группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке на двух катамаранах. Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались на берег, два туриста были найдены погибшими. По данному факту была организована доследственная проверка."Следственным отделом по городу Карачаевск следственного управления СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух туристов в результате происшествия на воде в районе аула Учкулан по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июне 2021 года неизвестные организовали оказание услуг по рафтингу, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей."В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершенному преступлению", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210617/turist-1737443920.html
https://ria.ru/20210504/lavina-1731051269.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаевский район, карачаевск, происшествия
После гибели двух туристов при сплаве в Карачаево-Черкесии возбудили дело
12:34 20.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили дело после гибели двух туристов во время сплава

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двух туристов во время сплава по горной реке, сообщает региональное СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Карачаевском районе не зарегистрированная в МЧС группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке на двух катамаранах. Во время сплава катамараны перевернулись. 12 человек выбрались на берег, два туриста были найдены погибшими. По данному факту была организована доследственная проверка.
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"Следственным отделом по городу Карачаевск следственного управления СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух туристов в результате происшествия на воде в районе аула Учкулан по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2021 года неизвестные организовали оказание услуг по рафтингу, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершенному преступлению", - отмечается в документе.
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