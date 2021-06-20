https://ria.ru/20210620/putin-1737784418.html

Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы

Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 20.06.2021

Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:10

2021-06-20T15:10

2021-06-20T23:52

вячеслав володин

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госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России В. Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210620/gosduma-1737764495.html

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вячеслав володин, россия, госдума рф, владимир путин, политика