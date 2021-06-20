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Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы
Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы - РИА Новости, 20.06.2021
Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы
Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:10
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вячеслав володин
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России В. Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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вячеслав володин, россия, госдума рф, владимир путин, политика
Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы
15:10 20.06.2021 (обновлено: 23:52 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы, подведет итоги законотворческой работы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России В. Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.
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