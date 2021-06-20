https://ria.ru/20210620/putin-1737772107.html

"Честное признание": американцы оценили популярность Путина в США

"Честное признание": американцы оценили популярность Путина в США - РИА Новости, 20.06.2021

"Честное признание": американцы оценили популярность Путина в США

Читатели Daily Mail прокомментировали результаты опроса о том, кто популярнее в Соединенных Штатах — Владимир Путин или американский лидер Джо Байден. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:01

2021-06-20T13:01

2021-06-20T15:10

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали результаты опроса о том, кто популярнее в Соединенных Штатах — Владимир Путин или американский лидер Джо Байден. Исследование проводило издание Economist в преддверии саммита Россия — США, в нем участвовали 1500 жителей страны. Результаты показали, что 18 процентов республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14 процентов)."Давайте говорить начистоту: Путин — более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента", — написал пользователь с ником YaGotMe."Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к "антифа" и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты", — подчеркнул Tory Kingdom."В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик", — отметил Hawk85."Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным — и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России", — выразил мнение пользователь NM gal."Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден — нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны", — подытожили читатели.Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам саммита российский лидер провел пресс-конференцию, на которой заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/bayden-1737567134.html

https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html

https://ria.ru/20210619/unizhenie-1737668646.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша