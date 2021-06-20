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В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами - РИА Новости, 20.06.2021
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами, в том числе о том, кто будет ее ведущими, где будет расположена студия и... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:11
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дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами, в том числе о том, кто будет ее ведущими, где будет расположена студия и будет ли кто-то приглашён непосредственно туда."Все сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 30 июня "прямую линию", программа выйдет в 12.00 мск.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
11:11 20.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами, в том числе о том, кто будет ее ведущими, где будет расположена студия и будет ли кто-то приглашён непосредственно туда.
"Все сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 30 июня "прямую линию", программа выйдет в 12.00 мск.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 00:23
Названа дата прямой линии Путина
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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