https://ria.ru/20210620/putin-1737762049.html
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами - РИА Новости, 20.06.2021
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами, в том числе о том, кто будет ее ведущими, где будет расположена студия и... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:11
2021-06-20T11:11
2021-06-20T11:11
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами, в том числе о том, кто будет ее ведущими, где будет расположена студия и будет ли кто-то приглашён непосредственно туда."Все сообщим своевременно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 30 июня "прямую линию", программа выйдет в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле не раскрыли деталей "Прямой линии" президента с россиянами
В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента с россиянами