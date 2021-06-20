https://ria.ru/20210620/putin-1737739658.html

Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников

Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников - РИА Новости, 20.06.2021

Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников

Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T00:30

2021-06-20T00:30

2021-06-20T06:49

россия

здоровье

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет отлажена и внедрена в России, заявил президент страны Владимир Путин."Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами и опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - заверил глава государства.

https://ria.ru/20210620/vyplaty-1737739130.html

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2021

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россия, здоровье, владимир путин, москва, общество