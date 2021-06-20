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Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников
Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников - РИА Новости, 20.06.2021
Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников
Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:30
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россия
здоровье
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет отлажена и внедрена в России, заявил президент страны Владимир Путин."Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами и опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - заверил глава государства.
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60
россия, здоровье, владимир путин, москва, общество
Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников
00:30 20.06.2021 (обновлено: 06:49 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда работников здравоохранения

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет отлажена и внедрена в России, заявил президент страны Владимир Путин.
"Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", - сказал он, поздравляя медработников с профессиональным праздником.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Владимир Путин
Президент России
"Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами и опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - заверил глава государства.
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