Путин анонсировал введение единого базового оклада для всех медработников
00:30 20.06.2021 (обновлено: 06:49 20.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава"
Путин анонсировал введение новой модели оплаты труда работников здравоохранения
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новая модель оплаты труда работникам здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, будет отлажена и внедрена в России, заявил президент страны Владимир Путин.
"Безусловно, ваш благородный напряженный труд незаменим всегда и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", - сказал он, поздравляя медработников с профессиональным праздником.
"Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами и опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - заверил глава государства.