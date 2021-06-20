https://ria.ru/20210620/putin-1737739393.html
Названа дата прямой линии Путина
Названа дата прямой линии Путина - РИА Новости, 20.06.2021
Названа дата прямой линии Путина
Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию с гражданами, рассказали в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T00:23
2021-06-20T00:23
2021-06-20T01:21
нтв (телеканал)
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
москва
общество
политика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию с гражданами, рассказали в пресс-службе Кремля.В сообщении говорится, что программа выйдет в эфир в двенадцать часов дня по московскому времени.Трансляция прямой линии главы государства будет вестись на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Подчеркивается, что президент в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян.
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нтв (телеканал), россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, москва, общество, политика
Названа дата прямой линии Путина
00:23 20.06.2021 (обновлено: 01:21 20.06.2021)
Прямая линия Путина с гражданами пройдет 30 июня