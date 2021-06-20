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Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму
Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.06.2021
Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму
Кандидатура главного врача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко могла бы стать украшением любой партии: он человек слова и дела и умеет брать на... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:24
2021-06-20T11:24
денис проценко
госдума рф
единая россия
леонид рошаль
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кандидатура главного врача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко могла бы стать украшением любой партии: он человек слова и дела и умеет брать на себя ответственность, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.Объявление федеральной пятерки списка "Единой России" на выборы в Госдуму состоялось на съезде партии в субботу. В нее вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Денис Николаевич Проценко - один из лучших профессионалов-врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал "Единую Россию. Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много, и их нужно решать", - сказал Рошаль, слова которого приводит пресс-служба общественной организации.
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денис проценко, госдума рф, единая россия, леонид рошаль, политика
Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму
11:24 20.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Доктор Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кандидатура главного врача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко могла бы стать украшением любой партии: он человек слова и дела и умеет брать на себя ответственность, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.
Объявление федеральной пятерки списка "Единой России" на выборы в Госдуму состоялось на съезде партии в субботу. В нее вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Денис Николаевич Проценко - один из лучших профессионалов-врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал "Единую Россию. Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много, и их нужно решать", - сказал Рошаль, слова которого приводит пресс-служба общественной организации.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 18:12
Биография Дениса Проценко
 
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