https://ria.ru/20210620/protsenko-1737763653.html

Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму

Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.06.2021

Рошаль оценил включение Проценко в пятерку списка ЕР на выборах в Госдуму

Кандидатура главного врача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко могла бы стать украшением любой партии: он человек слова и дела и умеет брать на... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:24

2021-06-20T11:24

2021-06-20T11:24

денис проценко

госдума рф

единая россия

леонид рошаль

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Кандидатура главного врача больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко могла бы стать украшением любой партии: он человек слова и дела и умеет брать на себя ответственность, считает сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.Объявление федеральной пятерки списка "Единой России" на выборы в Госдуму состоялось на съезде партии в субботу. В нее вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова."Денис Николаевич Проценко - один из лучших профессионалов-врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал "Единую Россию. Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много, и их нужно решать", - сказал Рошаль, слова которого приводит пресс-служба общественной организации.

https://ria.ru/20210619/protsenko-1737715885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, госдума рф, единая россия, леонид рошаль, политика