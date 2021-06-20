https://ria.ru/20210620/proisshestvie-1737773741.html

Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве

Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве - РИА Новости, 20.06.2021

Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве

В будке постовой охраны напротив посольства Туркмении в Москве нашли тело полицейского, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:23

2021-06-20T13:23

2021-06-20T20:44

россия

туркмения

происшествия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В будке постовой охраны напротив посольства Туркмении в Москве нашли тело полицейского, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, полицию вызвали примерно в пять утра. "По предварительным данным, совершил суицид", — отметил он.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210216/podmoskove-1597756335.html

россия

туркмения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туркмения, происшествия