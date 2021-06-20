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Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве - РИА Новости, 20.06.2021
Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
В будке постовой охраны напротив посольства Туркмении в Москве нашли тело полицейского, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:23
2021-06-20T13:23
2021-06-20T20:44
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туркмения
происшествия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В будке постовой охраны напротив посольства Туркмении в Москве нашли тело полицейского, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, полицию вызвали примерно в пять утра. "По предварительным данным, совершил суицид", — отметил он.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210216/podmoskove-1597756335.html
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россия, туркмения, происшествия
Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
13:23 20.06.2021 (обновлено: 20:44 20.06.2021)
Полицейский, по предварительным данным, совершил суицид у посольства Туркмении в Москве