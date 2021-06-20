Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210620/privivka-1737803679.html
Израиль откроет границы для привитых туристов
Израиль откроет границы для привитых туристов - РИА Новости, 20.06.2021
Израиль откроет границы для привитых туристов
Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T18:25
2021-06-20T18:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новости - туризм
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b3a185d42e6f849126e739298869212.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны."Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.Ранее сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников.Ранее сообщалось, что Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле этого года, при этом первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
https://ria.ru/20210530/izrail-1734804944.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1a82d17165bf54dd6c6959c32926be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, новости - туризм, сша, израиль, в мире
Израиль откроет границы для привитых туристов
18:25 20.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Тель-Авиве
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Иностранные вакцинированные туристы смогут посетить Израиль с 1 июля

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны.
"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.
Ранее сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле этого года, при этом первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
Терминал аэропорта Увда в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 13:55Распространение коронавируса
Израиль с 31 мая ограничит выезд в Россию из-за коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмСШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В Мурманской области усилят ограничения по коронавирусу
08:44В России создадут госсистему онлайн-мониторинга экологической ситуации
08:35Вице-премьер Абрамченко посетила Красноярский алюминиевый завод
08:29Жапаров и Козак обсудили поставки вакцин от коронавируса в Киргизию
08:24В Омске полицейского будут судить за разглашение гостайны
08:21Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
08:18Renault может начать производство новых моделей на "АвтоВАЗе"
08:17"АвтоВАЗ" планирует начать производство более дорогих автомобилей
08:16Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:10Москвичей предупредили о рекордной жаре
08:09В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
08:07В Приамурье из подтопленного села вывезли получившую травму женщину
08:00Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
08:00"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
07:56Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в семи офисах "Мои документы"
07:38Курс доллара впервые с 8 июня поднялся выше 73 рублей
07:36В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:28Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
07:15В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:12Новак: нужно учитывать возврат нефти Ирана на мировой рынок
Лента новостейМолния