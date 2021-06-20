https://ria.ru/20210620/privivka-1737803679.html

Израиль откроет границы для привитых туристов

Израиль откроет границы для привитых туристов - РИА Новости, 20.06.2021

Израиль откроет границы для привитых туристов

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:25

2021-06-20T18:25

2021-06-20T18:25

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны."Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.Ранее сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников.Ранее сообщалось, что Израиль планирует открыть границы для индивидуальных туристов в июле этого года, при этом первые 40 организованных групп туристов, прошедших вакцинацию препаратами, подтвержденными FDA и Европейским агентством по лекарственным средствам EMA, смогут прибыть в страну 23 мая.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

https://ria.ru/20210530/izrail-1734804944.html

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коронавирус covid-19, новости - туризм, сша, израиль, в мире