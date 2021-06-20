https://ria.ru/20210620/potok-1737795271.html

США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"

США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.06.2021

США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"

США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:50

2021-06-20T16:50

2021-06-20T18:55

джейк салливан

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В эфире CNN его спросили, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая также задействована в проекте.Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210619/potok-1737654397.html

сша

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джейк салливан, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире