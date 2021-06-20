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США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"
США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.06.2021
США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"
США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:50
2021-06-20T18:55
джейк салливан
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.В эфире CNN его спросили, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая также задействована в проекте.Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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джейк салливан, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире
США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"
16:50 20.06.2021 (обновлено: 18:55 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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США анонсировали новые санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире CNN его спросили, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая также задействована в проекте.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", — сказал Салливан.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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Джейк СалливанNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАВ мире
 
 
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