США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2"
16:50 20.06.2021 (обновлено: 18:55 20.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
США анонсировали новые санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2"
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире CNN его спросили, почему Вашингтон пересмотрел действие ограничений против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая также задействована в проекте.
"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", — сказал Салливан.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации проекта будет сложно, поскольку газопровод практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.