https://ria.ru/20210620/postradavshie-1737816238.html
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось - РИА Новости, 20.06.2021
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:46
2021-06-20T20:46
2021-06-20T22:20
подтопления в крыму
керчь
ялта
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма.Ранее сообщалось о 40 пострадавших, в основном у всех легкие травмы. Один человек погиб, двое пропали без вести.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявили режим ЧС.
https://ria.ru/20210620/kerch-1737767815.html
керчь
ялта
кировский район
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подтопления в крыму, керчь, ялта, кировский район, происшествия
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
20:46 20.06.2021 (обновлено: 22:20 20.06.2021)
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43