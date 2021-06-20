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Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось - РИА Новости, 20.06.2021
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T20:46
2021-06-20T22:20
подтопления в крыму
керчь
ялта
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма.Ранее сообщалось о 40 пострадавших, в основном у всех легкие травмы. Один человек погиб, двое пропали без вести.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявили режим ЧС.
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подтопления в крыму, керчь, ялта, кировский район, происшествия
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
20:46 20.06.2021 (обновлено: 22:20 20.06.2021)
 
© Фото : сайт мэрии ЯлтыПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Фото : сайт мэрии Ялты

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма.
Ранее сообщалось о 40 пострадавших, в основном у всех легкие травмы. Один человек погиб, двое пропали без вести.
Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявили режим ЧС.
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Подтопления в КрымуКерчьЯлтаКировский районПроисшествия
 
 
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