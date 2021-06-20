https://ria.ru/20210620/postradavshie-1737816238.html

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось - РИА Новости, 20.06.2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T20:46

2021-06-20T20:46

2021-06-20T22:20

подтопления в крыму

керчь

ялта

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек, шестерых госпитализировали, заявили в пресс-службе правительства Крыма.Ранее сообщалось о 40 пострадавших, в основном у всех легкие травмы. Один человек погиб, двое пропали без вести.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, где реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявили режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/kerch-1737767815.html

керчь

ялта

кировский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, керчь, ялта, кировский район, происшествия