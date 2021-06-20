https://ria.ru/20210620/pobeda-1737758970.html

"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи

"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи - РИА Новости, 20.06.2021

"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T10:37

2021-06-20T10:37

2021-06-20T14:22

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса

победа (авиакомпания)

анталья (провинция)

москва

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании."Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", — уточнила она.Весной Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ситуация улучшилась, и власти разрешили авиакомпаниям возобновить полеты с 22 июня.Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что после вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников турецких отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.Возобновление авиасообщенияРоссия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия и Северная Македония.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.С 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737502800.html

https://ria.ru/20210618/aviasoobschenie-1737647259.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, победа (авиакомпания), анталья (провинция), москва