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Туризм
https://ria.ru/20210620/pobeda-1737758970.html
"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи
"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи - РИА Новости, 20.06.2021
"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:37
2021-06-20T14:22
туризм
новости - туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
победа (авиакомпания)
анталья (провинция)
москва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании."Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", — уточнила она.Весной Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ситуация улучшилась, и власти разрешили авиакомпаниям возобновить полеты с 22 июня.Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что после вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников турецких отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.Возобновление авиасообщенияРоссия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия и Северная Македония.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.С 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.
https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737502800.html
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новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, победа (авиакомпания), анталья (провинция), москва
"Победа" возобновит рейсы в два аэропорта Антальи
10:37 20.06.2021 (обновлено: 14:22 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Победа" с 1 июля запустит рейсы еще в один аэропорт Антальи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновит полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, сообщила журналистам представитель компании.
"Победа" с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня", — уточнила она.
Весной Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Ситуация улучшилась, и власти разрешили авиакомпаниям возобновить полеты с 22 июня.
Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.
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Возобновление авиасообщения

Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила Татьяна Голикова, в этот список попали США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия и Северная Македония.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что самолеты полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан.
С 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию.
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