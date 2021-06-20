https://ria.ru/20210620/peregovory-1737797054.html
Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД
Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД - РИА Новости, 20.06.2021
Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД
После начала седьмого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки потребуется недели две на то, чтобы урегулировать технические вопросы, связанные с... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:04
2021-06-20T17:04
2021-06-20T17:04
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
вена
в мире
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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Костив. После начала седьмого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки потребуется недели две на то, чтобы урегулировать технические вопросы, связанные с редактирование итогового соглашения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в воскресенье завершился в Вене."После начала седьмого раунда потребуется какое-то время - я не знаю, недели две, наверное - на то, чтобы урегулировать последние технические вопросы, связанные с редактированием итогового документа, это тоже процесс трудоемкий, но задача, вполне поддающаяся решению. Я говорю об оптимальном варианте, если ничего, конечно, неожиданно не помешает", - сказал Ульянов.Он добавил, что в целом впечатления позитивные, движение вперёд достаточно уверенное, но процесс оказался гораздо сложнее, чем все ожидали."Начало седьмого раунда зависит от того, как скоро все получат необходимые политические инструкции в своих столицах на последний раунд переговоров. Судя по всему, седьмой раунд будет последним", - отметил дипломат.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, в мире
Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД
Постпред России Михаил Ульянов назвал сроки заключения соглашения по СВПД
ВЕНА, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Костив.
После начала седьмого раунда переговоров по восстановлению ядерной сделки потребуется недели две на то, чтобы урегулировать технические вопросы, связанные с редактирование итогового соглашения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ
при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
.
Шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД
) в воскресенье завершился в Вене
.
"После начала седьмого раунда потребуется какое-то время - я не знаю, недели две, наверное - на то, чтобы урегулировать последние технические вопросы, связанные с редактированием итогового документа, это тоже процесс трудоемкий, но задача, вполне поддающаяся решению. Я говорю об оптимальном варианте, если ничего, конечно, неожиданно не помешает", - сказал Ульянов.
Он добавил, что в целом впечатления позитивные, движение вперёд достаточно уверенное, но процесс оказался гораздо сложнее, чем все ожидали.
"Начало седьмого раунда зависит от того, как скоро все получат необходимые политические инструкции в своих столицах на последний раунд переговоров. Судя по всему, седьмой раунд будет последним", - отметил дипломат.