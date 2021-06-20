Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунду",- написал Ульянов в Twitter.
The JC of #JCPOA met today, took stock of the significant progress made at the #ViennaTalks,including at the sixth round, and decided to make a break to allow participants to consult with their capitals in preparation for what is supposed to be the final round of negotiations.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 20, 2021
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.