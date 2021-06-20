https://ria.ru/20210620/peregovory-1737793834.html

Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене

Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене - РИА Новости, 20.06.2021

Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене

Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:32

2021-06-20T16:32

2021-06-20T16:32

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

франция

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунду",- написал Ульянов в Twitter.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210620/iran-1737777011.html

россия

франция

тегеран (город)

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), в мире