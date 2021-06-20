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Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене
Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене - РИА Новости, 20.06.2021
Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене
Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:32
2021-06-20T16:32
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
франция
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунду",- написал Ульянов в Twitter.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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россия
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), в мире
Комиссия по ядерной сделке отметила прогресс на переговорах в Вене
16:32 20.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Комиссия по ядерной сделке отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, договорилась сделать перерыв для консультаций в столицах, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунду",- написал Ульянов в Twitter.
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля. 12 июня начался шестой раунд консультаций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭФранцияТегеран (город)В мире
 
 
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