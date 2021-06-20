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Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении
Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении - РИА Новости, 20.06.2021
Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T10:33
2021-06-20T10:33
2021-06-20T10:40
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в Нацсобрание республики, передает корреспондент РИА Новости.Пашинян голосовал на юге столице Армении на участке номер 8/16. Общаться с прессой он не стал. И.о. премьера пришел на избирательный участок в сопровождении супруги и четырех детей.Пресс-служба Пашиняна ранее не стала сообщать журналистам, где и во сколько он будет проголосовать - журналистам пришлось с утра ждать его на том же участке, где он голосовал на прошлых выборах.В воскресенье в 7.00 мск по всей Армении открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19.00 мск. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
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РИА Новости
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, армения, в мире
Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении
10:33 20.06.2021 (обновлено: 10:40 20.06.2021)
И.о. премьер-министра Армении Пашинян проголосовал на парламентских выборах