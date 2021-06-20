https://ria.ru/20210620/otpusk-1737745007.html

Врач рассказал, как правильно отдыхать

Врач рассказал, как правильно отдыхать - РИА Новости, 20.06.2021

Врач рассказал, как правильно отдыхать

В отпуске нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T06:05

2021-06-20T06:05

2021-06-20T06:05

андрей тяжельников

здоровье

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731949834_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_5aef3590134c41ccec186a3eb21d682f.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В отпуске нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Три летних месяца - традиционное время, когда россияне уезжают в отпуска."Обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха". - добавила она.Согласно исследованиям, опубликованным ранее, этом году россияне не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тяжельников, здоровье, москва, общество