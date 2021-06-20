Врач рассказал, как правильно отдыхать
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкОтдыхающий на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Врач Андрей Тяжельников рассказал, как не выйти на работу разбитым после отпуска
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В отпуске нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Три летних месяца - традиционное время, когда россияне уезжают в отпуска.
"Отпуск – это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание – это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", - рассказал Тяжельников.
"Обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха". - добавила она.
Согласно исследованиям, опубликованным ранее, этом году россияне не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.