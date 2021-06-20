https://ria.ru/20210620/otnosheniya-1737804054.html

США заявили, что стремятся к стабильным отношениям с Россией

США заявили, что стремятся к стабильным отношениям с Россией - РИА Новости, 20.06.2021

США заявили, что стремятся к стабильным отношениям с Россией

США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, хотя и не представляют, что они будут дружественными, заявил в воскресенье советник президента... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T18:30

2021-06-20T18:30

2021-06-20T18:30

джейк салливан

россия

цены на нефть

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, хотя и не представляют, что они будут дружественными, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."В конечном итоге наша цель - стабильные, предсказуемые отношения, и хотя невозможно представить, чтобы при этом мы стали друзьями, но мы могли бы снизить риск эскалации, которая в конечном счете повредила бы интересам Америки", - сказал Салливан в эфире телеканала ABC, комментируя встречу президентов двух стран.Он также отметил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что хочет прямого и честного взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/sanktsii-1737798020.html

россия

женева (город)

сша

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джейк салливан, россия, цены на нефть, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире