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Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом
Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом - РИА Новости, 20.06.2021
Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом
Дефицит осадков прогнозируется в Москве в июле и августе, температура воздуха вернется в климатическую норму к середине последнего месяца лета, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T14:07
2021-06-20T14:07
2021-06-20T23:07
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дефицит осадков прогнозируется в Москве в июле и августе, температура воздуха вернется в климатическую норму к середине последнего месяца лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного.", — сказал синоптик.По его словам, в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного, а к климатической норме она вернется лишь к середине августа"Настоящее лето – это надолго", - заключил Тишковец.
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Жаркие выходные: москвичи купаются в фонтанах
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2021-06-20T14:07
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погода, евгений тишковец, москва, общество
Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом
14:07 20.06.2021 (обновлено: 23:07 20.06.2021)
Синоптик центра "Фобос" спрогнозировал дефицит осадков в Москве летом