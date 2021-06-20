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Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом

Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом - РИА Новости, 20.06.2021

Синоптики спрогнозировали дефицит осадков в Москве летом

Дефицит осадков прогнозируется в Москве в июле и августе, температура воздуха вернется в климатическую норму к середине последнего месяца лета, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T14:07

2021-06-20T14:07

2021-06-20T23:07

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дефицит осадков прогнозируется в Москве в июле и августе, температура воздуха вернется в климатическую норму к середине последнего месяца лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного.", — сказал синоптик.По его словам, в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного, а к климатической норме она вернется лишь к середине августа"Настоящее лето – это надолго", - заключил Тишковец.

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Жаркие выходные: москвичи купаются в фонтанах В Москву пришла жара. На следующей неделе ожидается аномальная погода — температура может подняться до плюс 36 градусов и побить июньский максимум 1901 года. 2021-06-20T14:07 true PT0M26S

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погода, евгений тишковец, москва, общество