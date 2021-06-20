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Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 20.06.2021
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:43
2021-06-20T15:03
сергей лавров
безопасность
россия
обсе
хельга шмид
москва
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ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в воскресенье пресс-служба организации."Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня. Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем."Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности", — отмечается в сообщении.
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сергей лавров, безопасность, россия, обсе, хельга шмид, москва
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
11:43 20.06.2021 (обновлено: 15:03 20.06.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakХельга Шмид
Хельга Шмид - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© AP Photo / Ronald Zak

Генсек ОБСЕ посетит Москву с 21 по 24 июня

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ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.
"Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня. Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
"Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности", — отмечается в сообщении.
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