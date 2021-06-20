https://ria.ru/20210620/obse-1737765398.html

Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве

Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 20.06.2021

Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T11:43

2021-06-20T11:43

2021-06-20T15:03

сергей лавров

безопасность

россия

обсе

хельга шмид

москва

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ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в воскресенье пресс-служба организации."Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня. Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем."Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html

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сергей лавров, безопасность, россия, обсе, хельга шмид, москва