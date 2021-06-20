https://ria.ru/20210620/obse-1737765398.html
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве - РИА Новости, 20.06.2021
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T11:43
2021-06-20T11:43
2021-06-20T15:03
сергей лавров
безопасность
россия
обсе
хельга шмид
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587490703_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_a0c5cb686627c87d7c72210f0b26d93f.jpg
ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21-24 июня, в планах встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками, сообщила в воскресенье пресс-служба организации."Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву для встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями с 21 по 24 июня. Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем."Генеральный секретарь выступит с обращением на 9-й Московской конференции по международной безопасности по тенденциям и перспективам в европейской безопасности", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210618/lnr-1737603300.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587490703_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_858c2f5bb6e6d23348a66c25c4e67156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, безопасность, россия, обсе, хельга шмид, москва
Генсек ОБСЕ встретится с Лавровым в Москве
11:43 20.06.2021 (обновлено: 15:03 20.06.2021)
Генсек ОБСЕ посетит Москву с 21 по 24 июня