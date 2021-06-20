https://ria.ru/20210620/nigeriya-1737809974.html
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников - РИА Новости, 20.06.2021
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников
По меньшей мере семь школ в штате Кебби на северо-западе Нигерии закрылись на фоне продолжающихся нападений вооруженных людей на учебные заведения страны,... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T19:54
2021-06-20T19:54
2021-06-20T22:49
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь школ в штате Кебби на северо-западе Нигерии закрылись на фоне продолжающихся нападений вооруженных людей на учебные заведения страны, сообщает местное издание Today со ссылкой на Союз учителей Нигерии.Ранее местные СМИ сообщили о похищении по меньшей мере 30 учениц и трех преподавателей колледжа в штате Кебби вооруженными бандитами. Пока нигерийской армии удалось освободить пять учениц и двух преподавателей. В конце мая вооруженные люди похитили около 200 учащихся школы в нигерийском штате Нигер, один человек погиб."Правительство издало указ, согласно которому мы можем принимать любые действия в отношении наших школ, в том числе закрыть те школы, которые, по нашему мнению, небезопасны и подвержены риску нападения в районах, близких к лесу", - заявил председатель нигерийского союза учителей Альхаджи Исаха Арзики.Он добавил, что семь школ, закрытие которых является "превентивной мерой", расположены в районах, наиболее подверженных нападениям бандитов. Глава союза добавил, что учителя довольны действиями властей, которые направили для охраны школ полицию и дружинников.
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нигер, нигерия, в мире
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников
19:54 20.06.2021 (обновлено: 22:49 20.06.2021)
В Нигерии закрыли семь школ из-за похищения учеников
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
По меньшей мере семь школ в штате Кебби на северо-западе Нигерии
закрылись на фоне продолжающихся нападений вооруженных людей на учебные заведения страны, сообщает местное издание Today со ссылкой на Союз учителей Нигерии.
Ранее местные СМИ сообщили о похищении по меньшей мере 30 учениц и трех преподавателей колледжа в штате Кебби вооруженными бандитами. Пока нигерийской армии удалось освободить пять учениц и двух преподавателей. В конце мая вооруженные люди похитили около 200 учащихся школы в нигерийском штате Нигер
, один человек погиб.
"Правительство издало указ, согласно которому мы можем принимать любые действия в отношении наших школ, в том числе закрыть те школы, которые, по нашему мнению, небезопасны и подвержены риску нападения в районах, близких к лесу", - заявил председатель нигерийского союза учителей Альхаджи Исаха Арзики.
Он добавил, что семь школ, закрытие которых является "превентивной мерой", расположены в районах, наиболее подверженных нападениям бандитов. Глава союза добавил, что учителя довольны действиями властей, которые направили для охраны школ полицию и дружинников.