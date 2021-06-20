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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения - РИА Новости, 20.06.2021
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
2021-06-20T17:03
2021-06-20T17:03
2021-06-20T17:03
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96
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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
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наводнение, ялта, республика крым, видео
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
2021-06-20T17:03
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PT0M57S
Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.