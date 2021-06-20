https://ria.ru/20210620/napadenie-1737787278.html

"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии

"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 20.06.2021

"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии

Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T15:33

2021-06-20T15:33

2021-06-20T16:22

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

белоруссия

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в мире

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии.По мнению военного, их необходимо сформировать не из регулярных войск."Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности забирать из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".Он пояснил, что войска территориальной обороны нужны для защиты инфраструктуры страны, так как Нацгвардия не в состоянии выполнить эту функцию. По его словам, на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой урон. "Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — спросил он. Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос. В начале июня он уволился из рядов ВСУ.

https://ria.ru/20210605/vsu-1735741675.html

https://ria.ru/20210410/goroda-1727695961.html

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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, белоруссия, украина, в мире