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"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии
"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии - РИА Новости, 20.06.2021
"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии
Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T15:33
2021-06-20T16:22
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии.По мнению военного, их необходимо сформировать не из регулярных войск."Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности забирать из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".Он пояснил, что войска территориальной обороны нужны для защиты инфраструктуры страны, так как Нацгвардия не в состоянии выполнить эту функцию. По его словам, на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой урон. "Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — спросил он. Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос. В начале июня он уволился из рядов ВСУ.
https://ria.ru/20210605/vsu-1735741675.html
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россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, белоруссия, украина, в мире
"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии
15:33 20.06.2021 (обновлено: 16:22 20.06.2021)
 
© Фото : ВСУУчения украинских военных на границе с Крымом
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Фото : ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос испугался нападения со стороны Белоруссии

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Белоруссии.
По мнению военного, их необходимо сформировать не из регулярных войск.
"Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности забирать из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".
Он пояснил, что войска территориальной обороны нужны для защиты инфраструктуры страны, так как Нацгвардия не в состоянии выполнить эту функцию.
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По его словам, на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой урон.
"Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" — спросил он.
Кривонос неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране. В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя секретаря СНБО после того, как он публично высказался против мобилизации мужчин и женщин для ведения "тотальной войны с Россией". По мнению Кривоноса, эта мера приведет к повальному дезертирству.
Военный также заявил, что из рядов ВСУ уволились около 70 тысяч солдат из-за "иудских" зарплат и "нестабильности на фронте" в Донбассе. По словам генерала, Киев проиграл борьбу "за разум и сердце собственного народа". Это привело к тому, что уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди стали возвращаться обратно, считает Кривонос. В начале июня он уволился из рядов ВСУ.
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