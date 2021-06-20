В Тбилиси прошла акция в двухлетнюю годовщину антироссийских митингов
В Тбилиси прошла акция в двухлетнюю годовщину антироссийских митингов
ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Акция в двухлетнюю годовщину антироссийских митингов прошла на проспекте Руставели в Тбилиси, участники выступали против амнистии осужденных за события в ночь на 21 июня 2019 года, заявил один из организаторов Ираклий Павленишвили.
Волна антироссийских митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. В ходе разгона пострадали демонстранты, журналисты и сотрудники полиции, а двое протестующих лишились глаз. Сотрудники спецназа применяли в ходе разгона резиновые пули. несколько правоохранителей были задержаны за превышение полномочий.
"Сегодня, когда в парламенте Грузии в двух чтениях принят законопроект об амнистии за это нерасследуемое преступное деяние, мы считаем жизненно важным, чтобы демонстранты, стоявшие на митинге 20 июня с патриотическими мотивами, еще раз заявили всем политическим силам о том, что внутри или за пределами страны события 20 июня не будут переписаны, и разгон акции на радость оккупанта никому не сойдёт с рук. Тут собрались все пострадавшие той ночи, чтобы напомнить о себе властям", - заявил Павленишвили журналистам.
В парламенте Грузии зарегистрированы два законопроекта об амнистии, один - от правящей партии "Грузинская мечта" - уже утвержден двумя чтениями. Он подразумевает освобождение всех причастных к протестам лета 2019 года. При этом попавшее под амнистию лицо может отказаться от освобождения. Второй законопроект предложен оппозиционером Шалвой Шавгулидзе. Согласно этому документу, амнистия коснется осужденных за организацию и участие в групповом насилии и превышении официальных полномочий при применении силы, однако только при условии согласия на то самих лиц, признанных в ходе расследования пострадавшими. Большинство оппозиционных депутатов выступают против принятия закона об амнистии, который предложен "Грузинской мечтой".