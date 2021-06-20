https://ria.ru/20210620/miting-1737824577.html

В Праге прошел антиправительственный митинг

В Праге прошел антиправительственный митинг - РИА Новости, 20.06.2021

В Праге прошел антиправительственный митинг

На Вацлавской площади в центре Праги прошел митинг против чешского премьера Андрея Бабиша и правительства, сообщило Чешское ТВ. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T22:29

2021-06-20T22:29

2021-06-20T23:27

россия

милош земан

прага

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1729000452_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_01a4092d8d56950ebc9dca20269e5164.jpg

ПРАГА, 20 июн — РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги прошел митинг против чешского премьера Андрея Бабиша и правительства, сообщило Чешское ТВ.Акцию организовало движение "Миллион моментов за демократию". Мероприятие прошло в воскресенье при температуре воздуха плюс 36 градусов."Этим митингом мы начинаем кампанию за демократию, за отстранение от власти движения ANO и ее лидера, а также премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша", — заявил на митинге председатель движения Беньямин Ролл.Обращаясь к участникам, он отметил, что все должны включиться в предвыборную кампанию перед очередными парламентскими выборами 8-9 октября.В последние годы "Миллион моментов за демократию" организовало немало протестов в городах республики. Движение обвиняло Бабиша в конфликте интересов, нарушении демократических принципов, а также в том, что в годы социализма он сотрудничал с тогдашними спецслужбами. По данным полиции, крупнейший из таких митингов в июне 2019 года в пражском парке Letna собрал около 250 тысяч участников.При этом ни одна из подобных акций не оказала влияния на деятельность чешского кабмина или премьера.В воскресенье на митинге на Вацлавской площади традиционно выступили некоторые известные деятели чешского шоу-бизнеса. Некоторые из собравшихся держали в руках плакаты с карикатурами на Бабиша и президента страны Милоша Земана. Надписи на некоторых из них осуждали сотрудничество последнего с российским руководством.Как сообщил Чешскому ТВ представитель полиции Ян Рыбанский, в акции приняли участие около пяти тысяч человек, он прошел мирно.

https://ria.ru/20210611/babish-1736695820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/1735140944.html

россия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, милош земан, прага, в мире