https://ria.ru/20210620/mishustin-1737767201.html

Мишустин оценил важность развития здравоохранения

Мишустин оценил важность развития здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2021

Мишустин оценил важность развития здравоохранения

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню медицинского работника отметил, что развитие здравоохранения - один... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T12:08

2021-06-20T12:08

2021-06-20T12:08

коронавирус в россии

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736541163_0:103:3022:1803_1920x0_80_0_0_a2f2890ce592f97ed899bc9d1791391c.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню медицинского работника отметил, что развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики, текст обращения опубликован на сайте правительства.Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что сейчас многое делается для развития здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи."Развитие здравоохранения – один из главных приоритетов государственной политики. Этому посвящены государственные программы и проекты, в рамках которых в разных регионах создаётся инфраструктура, открываются современные медицинские центры, ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники", - говорится в сообщении.Он подчеркнул, что благодаря российским врачам и ученым совершались уникальные открытия, например, ими были созданы топографическая анатомия и военно-полевая хирургия, теория иммунитета, космическая медицина, сформулирован принцип высшей нервной системы, а также многое другое.Мишустин также отметил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и поблагодарил работников и ветеранов здравоохранения за труд, профессионализм, милосердие, сердечность и душевную щедрость."В ваших руках – судьбы людей и их счастье... Россия гордится выдающимися врачами и учеными, которые совершили уникальные открытия, обогатили отечественную и мировую медицину", - подчеркнул Мишустин в своем обращении.

https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html

https://ria.ru/20210617/mishustin-1737462525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, общество