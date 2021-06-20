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Мишустин оценил важность развития здравоохранения
Мишустин оценил важность развития здравоохранения - РИА Новости, 20.06.2021
Мишустин оценил важность развития здравоохранения
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню медицинского работника отметил, что развитие здравоохранения - один... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T12:08
2021-06-20T12:08
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню медицинского работника отметил, что развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики, текст обращения опубликован на сайте правительства.Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что сейчас многое делается для развития здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи."Развитие здравоохранения – один из главных приоритетов государственной политики. Этому посвящены государственные программы и проекты, в рамках которых в разных регионах создаётся инфраструктура, открываются современные медицинские центры, ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники", - говорится в сообщении.Он подчеркнул, что благодаря российским врачам и ученым совершались уникальные открытия, например, ими были созданы топографическая анатомия и военно-полевая хирургия, теория иммунитета, космическая медицина, сформулирован принцип высшей нервной системы, а также многое другое.Мишустин также отметил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и поблагодарил работников и ветеранов здравоохранения за труд, профессионализм, милосердие, сердечность и душевную щедрость."В ваших руках – судьбы людей и их счастье... Россия гордится выдающимися врачами и учеными, которые совершили уникальные открытия, обогатили отечественную и мировую медицину", - подчеркнул Мишустин в своем обращении.
https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, общество
Мишустин оценил важность развития здравоохранения
12:08 20.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин назвал развитие здравоохранения одним из главных приоритетов государственной политики

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в своем поздравлении ко Дню медицинского работника отметил, что развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики, текст обращения опубликован на сайте правительства.
Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что сейчас многое делается для развития здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи.
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19 июня, 14:32
Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом
"Развитие здравоохранения – один из главных приоритетов государственной политики. Этому посвящены государственные программы и проекты, в рамках которых в разных регионах создаётся инфраструктура, открываются современные медицинские центры, ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что благодаря российским врачам и ученым совершались уникальные открытия, например, ими были созданы топографическая анатомия и военно-полевая хирургия, теория иммунитета, космическая медицина, сформулирован принцип высшей нервной системы, а также многое другое.
Мишустин также отметил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и поблагодарил работников и ветеранов здравоохранения за труд, профессионализм, милосердие, сердечность и душевную щедрость.
"В ваших руках – судьбы людей и их счастье... Россия гордится выдающимися врачами и учеными, которые совершили уникальные открытия, обогатили отечественную и мировую медицину", - подчеркнул Мишустин в своем обращении.
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