https://ria.ru/20210620/meksika-1737774362.html

В Мексике в серии вооруженных нападений погибли 14 человек

В Мексике в серии вооруженных нападений погибли 14 человек - РИА Новости, 20.06.2021

В Мексике в серии вооруженных нападений погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли в мексиканской Рейносе, штат Тамаулипас, в результате серии нападений вооруженных людей в различных районах города, сообщает газета... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:27

2021-06-20T13:27

2021-06-20T13:27

тамаулипас

мексика

в мире

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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Не менее 14 человек погибли в мексиканской Рейносе, штат Тамаулипас, в результате серии нападений вооруженных людей в различных районах города, сообщает газета Universal.Как сообщается, преступники передвигались по городу на нескольких автомобилях. По данным газеты, был задержан один человек, в багажнике автомобиля он перевозил двух заложниц. Три человека получили ранения, пишет издание.Силы безопасности расследуют убийства и ищут виновных.

https://ria.ru/20210607/meksika-1735992606.html

тамаулипас

мексика

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2021

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тамаулипас, мексика, в мире