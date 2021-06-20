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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210620/maksim-1737774633.html
Представитель МакSим рассказал о ее состоянии
Представитель МакSим рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 20.06.2021
Представитель МакSим рассказал о ее состоянии
Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, сообщил представитель артистки в комментарии для РБК. РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T13:30
2021-06-20T18:14
шоубиз
макsим (марина абросимова)
казань
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, сообщил представитель артистки в комментарии для РБК."Все еще в коме, состояние стабильное", — уточнил он.О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. У нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
https://rsport.ria.ru/20210619/maksim-1737721383.html
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макsим (марина абросимова), казань
Представитель МакSим рассказал о ее состоянии
13:30 20.06.2021 (обновлено: 18:14 20.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель певицы МакSим рассказал о ее состоянии после введения в кому

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, сообщил представитель артистки в комментарии для РБК.
"Все еще в коме, состояние стабильное", — уточнил он.
О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. У нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.
МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Казань
 
 
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