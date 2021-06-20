https://ria.ru/20210620/maksim-1737774633.html

Представитель МакSим рассказал о ее состоянии

Представитель МакSим рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 20.06.2021

Представитель МакSим рассказал о ее состоянии

Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, сообщил представитель артистки в комментарии для РБК. РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T13:30

2021-06-20T13:30

2021-06-20T18:14

шоубиз

макsим (марина абросимова)

казань

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, сообщил представитель артистки в комментарии для РБК."Все еще в коме, состояние стабильное", — уточнил он.О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. У нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

https://rsport.ria.ru/20210619/maksim-1737721383.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), казань