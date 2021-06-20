https://ria.ru/20210620/lysenko-1737799153.html
Собянин назвал Лысенко прекрасным товарищем и мудрым учителем
Собянин назвал Лысенко прекрасным товарищем и мудрым учителем - РИА Новости, 20.06.2021
Собянин назвал Лысенко прекрасным товарищем и мудрым учителем
Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко в связи с кончиной тележурналиста и отметил, РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T17:21
2021-06-20T17:21
2021-06-20T17:25
умер анатолий лысенко
россия
анатолий лысенко
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко в связи с кончиной тележурналиста и отметил, что Анатолий Григорьевич сделал телевидение участником масштабных перемен в обществе и стране.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Талант и новаторство, интеллигентность и целеустремленность, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Анатолию Григорьевичу придать новый, живой формат молодежному вещанию, сделать ТВ участником масштабных перемен в обществе и стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра.Собянин отметил, что Лысенко вложил много сил в создание и развитие Общественного телевидения России, приумножающего традиции качественной, думающей журналистики."Светлая память об этом замечательном человеке, прекрасном товарище и мудром учителе навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и учеников", - добавил мэр.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html
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умер анатолий лысенко, россия, анатолий лысенко, сергей собянин, общество
Собянин назвал Лысенко прекрасным товарищем и мудрым учителем
17:21 20.06.2021 (обновлено: 17:25 20.06.2021)
Собянин назвал Лысенко замечательным человеком, прекрасным товарищем и мудрым учителем