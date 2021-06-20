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Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко
Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021
Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России... РИА Новости, 20.06.2021
2021-06-20T16:10
2021-06-20T16:12
умер анатолий лысенко
россия
общественное телевидение россии
анатолий лысенко
вгтрк
госдума рф
вячеслав володин
ссср
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, приводятся слова политика на сайте нижней палаты парламента.Ранее сообщалось, что Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Григорьевича Лысенко. Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни. Именно он руководил программой "Взгляд", во многом изменившей облик советского ТВ. А с 1990-го, в самые сложные, переломные для страны годы, возглавлял ВГТРК", - сказал Володин."Анатолий Григорьевич всегда был в гуще событий, в постоянном поиске новых форматов диалога с людьми. Принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а позднее - Общественного телевидения России. Светлая память", - добавил парламентарий.Анатолий Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий: Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html
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умер анатолий лысенко, россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, вгтрк, госдума рф, вячеслав володин, ссср, общество
Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко
16:10 20.06.2021 (обновлено: 16:12 20.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью с главой Международной академии телевидения А.Лысенко
Интервью с главой Международной академии телевидения А.Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Госдумы выразил соболезнования родным генерального директора ОТР Анатолия Лысенко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, приводятся слова политика на сайте нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.
Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Григорьевича Лысенко. Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни. Именно он руководил программой "Взгляд", во многом изменившей облик советского ТВ. А с 1990-го, в самые сложные, переломные для страны годы, возглавлял ВГТРК", - сказал Володин.
"Анатолий Григорьевич всегда был в гуще событий, в постоянном поиске новых форматов диалога с людьми. Принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а позднее - Общественного телевидения России. Светлая память", - добавил парламентарий.
Анатолий Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий: Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.
Интервью с главой Международной академии телевидения А.Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Биография Анатолия Лысенко
 
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