https://ria.ru/20210620/lysenko-1737791283.html

Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко

Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021

Володин выразил соболезнования родным и коллегам тележурналиста Лысенко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России... РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:10

2021-06-20T16:10

2021-06-20T16:12

умер анатолий лысенко

россия

общественное телевидение россии

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вгтрк

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вячеслав володин

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, приводятся слова политика на сайте нижней палаты парламента.Ранее сообщалось, что Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Григорьевича Лысенко. Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни. Именно он руководил программой "Взгляд", во многом изменившей облик советского ТВ. А с 1990-го, в самые сложные, переломные для страны годы, возглавлял ВГТРК", - сказал Володин."Анатолий Григорьевич всегда был в гуще событий, в постоянном поиске новых форматов диалога с людьми. Принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а позднее - Общественного телевидения России. Светлая память", - добавил парламентарий.Анатолий Лысенко - советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года - президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио". Обладатель званий: Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

россия

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умер анатолий лысенко, россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, вгтрк, госдума рф, вячеслав володин, ссср, общество