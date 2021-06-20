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Биография Анатолия Лысенко

Биография Анатолия Лысенко - РИА Новости, 20.06.2021

Биография Анатолия Лысенко

Тележурналист, гендиректор "Общественного телевидения России" (ОТР) Анатолий Григорьевич Лысенко родился 14 апреля 1937 года в городе Винница (Украина). РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:01

2021-06-20T16:01

2021-06-20T16:03

россия

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Тележурналист, гендиректор "Общественного телевидения России" (ОТР) Анатолий Григорьевич Лысенко родился 14 апреля 1937 года в городе Винница (Украина).В 1960 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Российский университет транспорта).В 1965 году окончил аспирантуру кафедры политэкономии Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Российская открытая академия транспорта). Кандидат исторических наук.С 1960 по 1964 год работал инженером-технологом, а затем заместителем начальника планового отдела Люблинского литейно-механического завода в Москве.В 1965-1967 годах – преподаватель политэкономии в техникуме.В 1967-1968 годах преподавал в Московском автомеханическом институте (ныне Московский политехнический университет).В 1959 году внештатно сотрудничал с молодежной редакцией телевидения.В 1968 году поступил на работу на Центральное телевидение (ЦТ) Гостелерадио СССР, занимал должности редактора, редактора консультанта.С 1986 по 1990 год был заместителем главного редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ, был одним из создателей популярных программ "КВН", "Аукцион", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Мир и молодежь", "Действующие лица", "12-й этаж".С 1987 по 1990 год был руководителем программы "Взгляд".С 1990 по 1996 год руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК).С ноября 1996 по март 2000 года был председателем комитета по телекоммуникациям и СМИ Правительства Москвы.В 1997 году стал одним из организаторов нового общероссийского телеканала "ТВ-Центр".В 2000-2001 годах руководил ФГУП "Роскнига".В конце 2001 года был назначен советником председателя ВГТРК.С 18 октября 2003 по 7 августа 2004 года вел "Программу передач на вчера" на Первом канале производства Авторского телевидения.С 2005 по 2012 год выступал колумнистом и телекритиком в газете "Собеседник".18 июля 2012 года указом президента России был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало вещание почти год спустя.30 октября 2018 года был вновь назначен на эту должность и включен в Совет по общественному телевидению.20 июня 2021 года стало известно, что Анатолий Лысенко скончался.Автор книги мемуаров "ТВ живьем и в записи" (2011). Был автором сценариев более 30 документальных фильмов.Член Правления Академии Российского телевидения (1994).Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).Анатолий Лысенко имел множество наград, в том числе был награжден: орденом Дружбы (1996), призом "ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения" (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2011), премией правительства РФ в области СМИ "за персональный вклад в развитие средств массовой информации" (2014) орденом Почета (2016) и т.д.Лауреат Государственной премии СССР (1978) и премии Союза журналистов (1993).Кавалер Золотого почетного знака "Общественное признание" (2004).Анатолий Лысенко был женат, осталась дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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